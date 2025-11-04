Źródło: materiały prasowe

Nocny recepcjonista był serialem, który zadebiutował w 2016 roku. W głównych rolach zobaczyliśmy wówczas Toma Hiddlestona i Olivię Colman. Wydawało się, że na jednym sezonie zakończy się ta produkcja, ale po dziewięciu latach otrzymaliśmy pierwsze zdjęcia z 2. sezonu. W ramach przypomnienia - pierwsza seria ma znakomity wynik w serwisie Rotten Tomatoes: 91% pozytywnych opinii od krytyków i 89% tychże od publiczności.

Oto pierwsze zdjęcia z 2. sezonu Nocnego recepcjonisty. Sprawdźcie, jak po latach prezentują się postaci Toma Hiddlestona i Olivii Colman:

Nocny recepcjonista - opis fabuły 1. sezonu

Nocny recepcjonista opowiada historię Jonathan Pine'a (Tom Hiddleston), byłego żołnierza brytyjskich służb specjalnych, który pracuje jako nocny recepcjonista w luksusowym hotelu w Zurychu. Pine poznaje kobietę imieniem Sophie, która przekazuje mu informację o znanym handlarzu bronią z czarnego rynku, Richardzie Onslowie Roperze (Hugh Laurie), aby on podał je brytyjskim władzom. Zdrada doprowadza do śmierci Sophie, a to motywuje Pine'a do zostania szpiegiem wywiadu – ma dokonać infiltracji organizacji Ropera i jednocześnie chce pomścić śmierć kobiety.