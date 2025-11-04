Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Nocny recepcjonista wraca po dziewięciu latach! Zdjęcia Toma Hiddlestona i Olivii Colman po latach

Pierwszy sezon Nocnego recepcjonisty premierę miał aż dziewięć lat temu. Serial spodobał się praktycznie wszystkim, którzy go obejrzeli, ale potem słuch o nim zaginął. Po długiej przerwie Tom Hiddleston i Olivia Colman powracają do swoich ról. Sprawdźcie pierwsze zdjęcia z 2. sezonu!
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  tom hiddleston 
zdjęcia olivia colman nocny recepcjonista
15. Nocny recepcjonista: 8,0 na IMDb i 7,7 na Goodreads Źródło: materiały prasowe
Reklama

Nocny recepcjonista był serialem, który zadebiutował w 2016 roku. W głównych rolach zobaczyliśmy wówczas Toma Hiddlestona i Olivię Colman. Wydawało się, że na jednym sezonie zakończy się ta produkcja, ale po dziewięciu latach otrzymaliśmy pierwsze zdjęcia z 2. sezonu. W ramach przypomnienia - pierwsza seria ma znakomity wynik w serwisie Rotten Tomatoes: 91% pozytywnych opinii od krytyków i 89% tychże od publiczności.

Legendarny reżyser nakręcił 3 tys. godzin przedziwnego filmu o Jezusie. Premiery nie będzie?

Oto pierwsze zdjęcia z 2. sezonu Nocnego recepcjonisty. Sprawdźcie, jak po latach prezentują się postaci Toma Hiddlestona i Olivii Colman:

Nocny recepcjonista: sezon 2 - zdjęcia

arrow-left
Nocny recepcjonista: sezon 2 - zdjęcia
fot. Vanity Fair/Des Willie/The Ink Factory
arrow-right

Nocny recepcjonista - opis fabuły 1. sezonu

Nocny recepcjonista opowiada historię Jonathan Pine'a (Tom Hiddleston), byłego żołnierza brytyjskich służb specjalnych, który pracuje jako nocny recepcjonista w luksusowym hotelu w Zurychu. Pine poznaje kobietę imieniem Sophie, która przekazuje mu informację o znanym handlarzu bronią z czarnego rynku, Richardzie Onslowie Roperze (Hugh Laurie), aby on podał je brytyjskim władzom. Zdrada doprowadza do śmierci Sophie, a to motywuje Pine'a do zostania szpiegiem wywiadu – ma dokonać infiltracji organizacji Ropera i jednocześnie chce pomścić śmierć kobiety.

Źródło: vanityfair.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  tom hiddleston 
zdjęcia olivia colman nocny recepcjonista
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,4

2016
Nocny recepcjonista
Oglądaj TERAZ Nocny recepcjonista Dramat
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Scarlet Witch najwyższa Czarodziejka Marvel
-

Marvel ma nowego Najwyższego Czarodzieja, a raczej Czarodziejkę. Co z Doktorem Doomem?

2 Grendel Tales
-

Halloweenowe aresztowanie w USA. Kobieta rozdawała dzieciom komiksy dla dorosłych

3 7. Mickey 17 - sam pomysł na film kupił mnie w całości, a Robert Pattinson to jeden z moich ulubionych aktorów młodszego pokolenia. Czekam.
-

Diuna 3 - Robert Pattinson pierwszy raz o roli złoczyńcy. Jest komentarz aktora

4 Absolute Batman Harley Quinn
-

Takiej Harley Quinn jeszcze nie było. Nowy kontrowersyjny design w pełnej krasie

5 33. Doktor Doom – 188 cm (Marvel)
-
Plotka

Powstały różne wersje zwiastuna Avengers: Doomsday. W jednej kultowa postać

6 1. Superman - od początku filmu ukazany jest jako najsilniejszy ze wszystkich Meta-ludzi. Choć w trakcie fabuły chwilowo przegrywa z tak potężnymi przeciwnikami jak jego klon Ultraman czy Inżynierka, to finalnie pokonuje wszystkich wrogów. Dysponuje niezwykłymi mocami: nadludzką siłą, prędkością, umiejętnością latania, wytrzymałością czy laserowym wzrokiem.
-
Plotka

Dlaczego usunięto rozdziały z Supermana? Jednak nie przez pokazy testowe?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e213

Moda na sukces

s08e04

FBI

s28e11

The Voice

s42e265

Ridiculousness

s42e266

Ridiculousness

s42e267

Ridiculousness

s42e268

Ridiculousness

s42e269

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Slay the Spire. Gra Planszowa

05

lis

Gra

Slay the Spire. Gra Planszowa
Predator: Strefa zagrożenia

07

lis

Film

Predator: Strefa zagrożenia
Przypadkiem napisałam książkę

07

lis

Film

Przypadkiem napisałam książkę
Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa

07

lis

Film

Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa
Miłość

07

lis

Film

Miłość
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Matthew McConaughey
Matthew McConaughey

ur. 1969, kończy 56 lat

Ralph Macchio
Ralph Macchio

ur. 1961, kończy 64 lat

Olivia Taylor Dudley
Olivia Taylor Dudley

ur. 1985, kończy 40 lat

Jean-Luc Bilodeau
Jean-Luc Bilodeau

ur. 1990, kończy 35 lat

Bartłomiej Kotschedoff
Bartłomiej Kotschedoff

ur. 1987, kończy 38 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia aktorów
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2025. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Zestaw LEGO zaprojektowany przez Polaka trafi do sprzedaży. Jak się prezentuje?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV