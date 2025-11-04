Halloweenowe aresztowanie w USA. Kobieta rozdawała dzieciom komiksy dla dorosłych

fot. Dark Horse Comics

Reklama

Halloween nie dla każdego było szczęśliwe. W amerykańskich mediach poinformowano o aresztowaniu mieszkanki Karoliny Północnej z powodu... rozdawania dzieciom komiksów. Nie chodzi jednak o byle jaki komiks. Chociaż tematycznie pasujący do święta grozy, tak zdecydowanie nieprzeznaczony dla młodych osób. Mowa mianowicie o spin-offie serii Grendel Tales od Dark Horse Comics.

Pies Butchera z The Boys nie żyje. Poruszające pożegnanie od twórców

Policja poinformowała o aresztowaniu za pośrednictwem swojego Facebooka. Kathleen Lincoln obecnie przebywa w areszcie. Wszystko to z powodu rozdawania dzieciom komiksów z serii Grendel Tales: Devil's Hammer. Nie byłoby w tym nic oburzającego gdyby nie fakt, że seria przeznaczona jest wyłącznie dla osób dorosłych i zawiera rysunki przedstawiające całkowicie nagie, męskie postaci, a także obrazowe sceny intymne. Wpada to zatem pod zarzut "obscenicznej literatury i ekshibicjonizmu". Rodzice dzieci, które otrzymały komiks, wyrazili swoje niezadowolenie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Lincoln nie skomentowała do tej pory całego wydarzenia. Kaucja opiewa na kwotę dwudziestu tysięcy dolarów.

Grendel Tales: Devil's Hammer ukazało się w 1994 roku za sprawą Dark Horse Comics.