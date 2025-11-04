Reklama
Martin Freeman znów w kryminale. Zwiastun serialu Siedem zegarów Agathy Christie

Siedem zegarów Agathy Christie to nowy serial kryminalny na Netflixie, oparty na jednej z powieści legendarnej autorki gatunku. W jednej z ról występuje Martin Freeman, czyli sławny Doktor Watson z kultowej produkcji Sherlock, która uczyniła go gwiazdą.
Adam Siennica
Tagi:  netflix 
zwiastun
Siedem zegarów Agathy Christie fot. Netflix
Serial Netflixa pod tytułem Siedem zegarów Agathy Christie jest adaptacją książki pisarki pod tytułem Tajemnica siedmiu zegarów. Chris Chibnall, znany z hitowego serialu kryminalnego Broadchurch, napisał scenariusz, a Chris Sweeney (serial Turysta z 2022 roku) wyreżyserował wszystkie odcinki.

Siedem zegarów Agathy Christie - zwiastun

Siedem zegarów Agathy Christie - obsada

W główną rolę Eileen „Bundle” Brent wciela się Mia McKenna-Bruce. W obsadzie są również:

  • Martin Freeman (nadinspektor Battle)
  • Edward Bluemel (Jimmy Thesiger)
  • Corey Mylchreest (rola nieujawniona)
  • Nabhaan Rizwan (rola nieujawniona)
  • Emma Bruccoleri (Vera Daventry, znana też jako Socks)
  • Robinah Kironde (Dela)
  • Jake Davies (Potter)
  • Hughie O’Donnell (Bill Eversleigh)
  • Josef Davies (Alfred)
  • Tim Preston (Rupert Bateman, znany też jako Pongo)
  • Jonathan Coote (Stevens)
  • Alex Macqueen (George Lomax)
  • Guy Siner (Tredwell)
  • Nyasha Hatendi (dr Cyril Matip)

Siedem zegarów Agathy Christie

Siedem zegarów Agathy Christie
fot. Netflix
Siedem zegarów Agathy Christie - opis fabuły

Anglia, rok 1925. Niewinny żart podczas przyjęcia w wiejskiej posiadłości kończy się w makabryczny sposób. Rozwikłanie mrożącej krew w żyłach zagadki spada na osobę, po której nikt nie spodziewałby się detektywistycznych talentów – energiczną i dociekliwą lady Eileen „Bundle” Brent, której życie na zawsze odmieni tajemnica prowincjonalnego dworu.

Premiera serialu Siedem zegarów Agathy Christie w Netflixie odbędzie się 15 stycznia 2026 roku.

Adam Siennica
