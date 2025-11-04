fot. Netflix

Serial Netflixa pod tytułem Siedem zegarów Agathy Christie jest adaptacją książki pisarki pod tytułem Tajemnica siedmiu zegarów. Chris Chibnall, znany z hitowego serialu kryminalnego Broadchurch, napisał scenariusz, a Chris Sweeney (serial Turysta z 2022 roku) wyreżyserował wszystkie odcinki.

Siedem zegarów Agathy Christie - zwiastun

Siedem zegarów Agathy Christie - obsada

W główną rolę Eileen „Bundle” Brent wciela się Mia McKenna-Bruce. W obsadzie są również:

Martin Freeman (nadinspektor Battle)

Edward Bluemel (Jimmy Thesiger)

Corey Mylchreest (rola nieujawniona)

Nabhaan Rizwan (rola nieujawniona)

Emma Bruccoleri (Vera Daventry, znana też jako Socks)

Robinah Kironde (Dela)

Jake Davies (Potter)

Hughie O’Donnell (Bill Eversleigh)

Josef Davies (Alfred)

Tim Preston (Rupert Bateman, znany też jako Pongo)

Jonathan Coote (Stevens)

Alex Macqueen (George Lomax)

Guy Siner (Tredwell)

Nyasha Hatendi (dr Cyril Matip)

Siedem zegarów Agathy Christie - opis fabuły

Anglia, rok 1925. Niewinny żart podczas przyjęcia w wiejskiej posiadłości kończy się w makabryczny sposób. Rozwikłanie mrożącej krew w żyłach zagadki spada na osobę, po której nikt nie spodziewałby się detektywistycznych talentów – energiczną i dociekliwą lady Eileen „Bundle” Brent, której życie na zawsze odmieni tajemnica prowincjonalnego dworu.

Premiera serialu Siedem zegarów Agathy Christie w Netflixie odbędzie się 15 stycznia 2026 roku.