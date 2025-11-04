Serial Netflixa pod tytułem Siedem zegarów Agathy Christie jest adaptacją książki pisarki pod tytułem Tajemnica siedmiu zegarów. Chris Chibnall, znany z hitowego serialu kryminalnego Broadchurch, napisał scenariusz, a Chris Sweeney (serial Turysta z 2022 roku) wyreżyserował wszystkie odcinki.
Siedem zegarów Agathy Christie - zwiastun
Siedem zegarów Agathy Christie - obsada
W główną rolę Eileen „Bundle” Brent wciela się Mia McKenna-Bruce. W obsadzie są również:
- Martin Freeman (nadinspektor Battle)
- Edward Bluemel (Jimmy Thesiger)
- Corey Mylchreest (rola nieujawniona)
- Nabhaan Rizwan (rola nieujawniona)
- Emma Bruccoleri (Vera Daventry, znana też jako Socks)
- Robinah Kironde (Dela)
- Jake Davies (Potter)
- Hughie O’Donnell (Bill Eversleigh)
- Josef Davies (Alfred)
- Tim Preston (Rupert Bateman, znany też jako Pongo)
- Jonathan Coote (Stevens)
- Alex Macqueen (George Lomax)
- Guy Siner (Tredwell)
- Nyasha Hatendi (dr Cyril Matip)
Siedem zegarów Agathy Christie - opis fabuły
Anglia, rok 1925. Niewinny żart podczas przyjęcia w wiejskiej posiadłości kończy się w makabryczny sposób. Rozwikłanie mrożącej krew w żyłach zagadki spada na osobę, po której nikt nie spodziewałby się detektywistycznych talentów – energiczną i dociekliwą lady Eileen „Bundle” Brent, której życie na zawsze odmieni tajemnica prowincjonalnego dworu.
Premiera serialu Siedem zegarów Agathy Christie w Netflixie odbędzie się 15 stycznia 2026 roku.