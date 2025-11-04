Diuna 3 - Robert Pattinson pierwszy raz o roli złoczyńcy. Jest komentarz aktora

Robert Pattinson udziela obecnie wywiadów promujących swój najnowszy film pod tytułem Zgiń, kochanie, w którym gra u boku Jennifer Lawrence. W rozmowie z IndieWire padł temat nadchodzącego filmu Diuna: Część 3, do którego zdjęcia odbyły się kilka miesięcy temu.
Nocny recepcjonista wraca po dziewięciu latach! Zdjęcia Toma Hiddlestona i Olivii Colman po latach
Diuna 3 - Robert Pattinson o roli
Denis Villeneuve stoi za kamerą trzeciej części, pełniąc tę samą rolę co w dwóch poprzednich filmach. Robert Pattinson wciela się w złoczyńcę znanego z książki Franka Herberta jako Scytale. Jest członkiem Bene Tleilax, organizacji zainteresowanej genetyczną manipulacją. Wszelkie szczegółowe informacje z książki na temat tej postaci byłyby spoilerem dla widzów, którzy nie znają pierwowzoru literackiego.
Premiera filmu Diuna: Część 3 w kinach odbędzie się 18 grudnia 2026 roku. Niewykluczone jednak, że data premiery może ulec zmianie, ponieważ Diuna 3 musiałaby rywalizować o widza z Avengers: Doomsday.
Źródło: indiewire.com