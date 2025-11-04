Reklama
Diuna 3 - Robert Pattinson pierwszy raz o roli złoczyńcy. Jest komentarz aktora

Wiadomo, że Robert Pattinson zagra bardzo ważnego czarnego charaktera w filmie Diuna 3. Prace na planie superprodukcji odbywały się w takiej tajemnicy, że do sieci nie wyciekły żadne informacje ani materiały. Aktor podczas jednego z wywiadów po raz pierwszy wypowiedział się na temat projektu.
Adam Siennica
Adam Siennica
fot. Warner Bros. Pictures
Robert Pattinson udziela obecnie wywiadów promujących swój najnowszy film pod tytułem Zgiń, kochanie, w którym gra u boku Jennifer Lawrence. W rozmowie z IndieWire padł temat nadchodzącego filmu Diuna: Część 3, do którego zdjęcia odbyły się kilka miesięcy temu.

Nocny recepcjonista wraca po dziewięciu latach! Zdjęcia Toma Hiddlestona i Olivii Colman po latach

Diuna 3 - Robert Pattinson o roli

– Kiedy grałem w Diunie, było tak gorąco na pustyni, że nie byłem w stanie niczego kwestionować! Jednocześnie było to relaksujące doświadczenie, jakby mój mózg przestał działać. Jakby w mojej głowie nie działała żadna komórka. Słuchałem więc Denisa i mówiłem: „Jasne, cokolwiek chcesz!”.

Denis Villeneuve stoi za kamerą trzeciej części, pełniąc tę samą rolę co w dwóch poprzednich filmach. Robert Pattinson wciela się w złoczyńcę znanego z książki Franka Herberta jako Scytale. Jest członkiem Bene Tleilax, organizacji zainteresowanej genetyczną manipulacją. Wszelkie szczegółowe informacje z książki na temat tej postaci byłyby spoilerem dla widzów, którzy nie znają pierwowzoru literackiego.

Premiera filmu Diuna: Część 3 w kinach odbędzie się 18 grudnia 2026 roku. Niewykluczone jednak, że data premiery może ulec zmianie, ponieważ Diuna 3 musiałaby rywalizować o widza z Avengers: Doomsday.

