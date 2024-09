PowerA z nowym "pro" kontrolerem. FUSION Pro Wireless zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji

fot. PowerA

Firma PowerA zapowiedziała nowy kontroler do PC oraz konsoli Xbox Series X i S. Tym razem mowa o FUSION Pro Wireless, który śmiało można określić produktem "premium" i to nie tylko z uwagi na oferowane przez niego funkcje, ale również wysoką cenę wynoszącą 169,99 euro, a więc około 725 zł. Za tę kwotę otrzymujemy jednak kilka ciekawych rozwiązań oraz efektowny wygląd dzięki zastosowanemu oświetleniu RGB.

FUSION Pro Wireless wyposażono w gałki analogowe z efektem halla, co ma zapewnić ich długą żywotność i brak problemów z tak zwanym "dryfowaniem". Dodatkowo gracze mogą zmienić wysokość gałki "w locie" korzystając z systemu o nazwie "Quick-Twist", bez potrzeby ich wyjmowania i wymieniania. Użytkownicy mogą także ustawić także głębokość spustów - do wyboru są trzy różne ustawienia, co może zainteresować przede wszystkim miłośników sieciowych strzelanek, gdzie szybkość reakcji przy oddawaniu strzałów jest na wagę złota.

Niskie opóźnienia przy bezprzewodowej rozgrywce ma zapewnić odbiornik USB, który podłączymy do PC z systemem Windows 10/11 oraz konsoli Xbox Series X|S, a bateria ma pozwolić na nawet 30 godzin pracy przy jednym ładowaniu. W zestawie znajdzie się także ładowarka, przewód oraz stojak. Nie da się jednak ukryć, że największą atrakcją i tym, co wyróżnia ten kontroler na tle konkurencji, jest oświetlenie Ghost RGB LED - mamy tutaj 4 podświetlane strefy oraz 6 różnych ustawień.