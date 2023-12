Powrót Batmana - Sean Young chciała zostać Catwoman. Jej starania o rolę wzbudziły kontrowersje

Warner Bros.

Sean Young nie kryła się z chęcią bycia nową Catwoman. Gdy Powrót Batmana był na wczesnym etapie rozwoju, aktorka gościła w programie talk-show Joan Rivers, traktując tę wizytę jako potencjalne przesłuchanie do roli. Własnoręcznie uszyła kostium i dumnie zaprezentowała go w trakcie show. Jej wysiłek nie został jednak doceniony, a rolę ostatecznie dostała Michelle Pfeiffer. Wiele lat później, aktorka wspomina te starania z uśmiechem.

Powrót Batmana - Sean Young o nieotrzymanej roli Catwoman

W wywiadzie dla The Spectator, Young zasugerowała, że jej występ jako Catwoman celowo miał rozśmieszyć ludzi. Aktorka uważa, że ze względu na zyskaną uwagę, powinna była otrzymać rolę.

- Mówiąc szczerze, myślałam, że to było zabawne! Pomyślałam, że to naprawdę śmieszne, ale niepewni siebie kretyni w studiach nie dostrzegli w tym humoru. Nie sądziłam, że byli aż tak pozbawieni poczucia humoru. A dla mnie to był cholernie zabawny filmik. Uwielbiam go.

Powrót Batmana - gdzie obejrzeć?

Film jest dostępny do wypożyczenia na Playerze, Prime Video oraz Canal+.