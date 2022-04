Powrót do liceum - zwiastun filmu Netflixa. Pierwsza rola Rebel Wilson po totalnej metamorfozie!

fot. Boris Martin / NETFLIX © 2022

Powrót do liceum to komedia Netflixa, która niewątpliwie jest wielkim wyzwaniem dla Rebel Wilson. To jej pierwsza rola po wielkiej metamorfozie, którą przeszła w 2020 roku. Wówczas schudła prawie 30 kilogramów, a to drastycznie zmienia jej filmowy wizerunek.

Powrót do liceum - zwiastun

Bohaterką jest 37-letnia kobieta, która budzi się ze śpiączki. Zapadła na nią jako 20-latka w efekcie tragicznego wypadku cheerleaderskiego. Postanawia wrócić do szkoły, zdeterminowana, by odzyskać dawny status popularnej licealistki oraz zdobyć koronę podczas balu maturalnego.

W obsadzie są Rebel Wilson. Alicia Silverstone, Justin Hartley, Angourie Rice, Sam Richardson, Zoë Chao, Mary Holland oraz Chris Parnell. Alex Hardcastle stoi za kamerą. Jest to dla niego debiut reżyserski. Znany jest z reżyserii odcinków takich seriali jak Parks and Recreations oraz Grace i Frankie. Autorami scenariusza są Andrew Knauer (The Last Stand), Arthur Pielli (Ghost Team One) i Brandon Scott Jones (The Other Two).

Powrót do liceum - premiera 13 maja 2022 roku w Netflixie.