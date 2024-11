Studio wciąż pyta o Powrót do przyszłości 4. Reżyser miał jednak inny pomysł

fot. Universal Pictures

Robert Zemeckis promuje swój najnowszy film Here. Podczas wywiadu w podcaście Happy Sad Confused poruszono kwestię potencjalnego sequela Powrotu do przyszłości 4. Reżyser nadal stanowczo stwierdza, że taki film nigdy nie powstanie. Jak się okazuje, decydenci z Universal Pictures nie dają jednak za wygraną i regularnie go o to pytają.

Powrót do przyszłości jako musical

Zemeckis przyznaje, że Universal nieustannie zastanawia się, czy dałoby się coś wymyślić w kwestii Powrotu do przyszłości 4, na co on zawsze krótko odpowiada: nie. Reżyser dodaje jednak, że chętnie zrealizowałby coś związanego z tymi bohaterami - mianowicie kinową adaptację broadwayowskiego musicalu opartego na jego filmach.

– Chciałbym wyreżyserować film Back to the Future: The Musical. Naprawdę chciałbym to zrobić. Myślę, że mogłoby to wypaść świetnie. Proponowałem ten pomysł ludziom z Universala, ale oni go nie rozumieją, więc nic nie mogę zrobić.

Przypomnijmy, że musical zadebiutował w Londynie w 2022 roku, odnosząc wielki sukces. Rok później trafił na Broadway, gdzie stał się hitem, przynosząc 80 mln dolarów ze sprzedaży biletów.