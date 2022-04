Powrót - zwiastun polskiego serialu. To komedia o zmartwychwstaniu

Fot. Jaroslaw Sosinski

Według zapowiedzi Powrót ma być pełną humoru komedią, ale jednocześnie też przenikliwa, refleksyjna opowieść o mężczyźnie, któremu śmierć zmieniła życie. Co zrobił dostając drugą szansę? W głównego bohatera wciela się Bartłomiej Topa. W obsadzie są także Magdalena Walach, Zuzanna Mikołajczyk, Maria Dębska, Wojciech Mecwaldowski i Matylda Giegżno.

Powrót - zwiastun

Powrót - o czym jest serial?

Bohaterem serialu jest Jan Starostecki, który dostaje od losu drugą szansę, gdy po kilku dniach od własnego pogrzebu budzi się w trumnie. Początkowy entuzjazm zostaje szybko ugaszony, gdy zauważa, że najbliższa rodzina jego nagłym zgonem niespecjalnie się przejęła, a jego osobiste rzeczy szybko wylądowały w śmietniku. Po tym odkryciu Jan postanawia, że swoje nowe życie musi przeżyć w znacznie barwniejszy sposób i robi wszystko żeby tego nie zepsuć, a w jego poukładaniu pomaga mu najlepszy przyjaciel Kostek (Wojciech Mecwaldowski).

Powrót - zdjęcia

Powrót

Bardzo podoba mi się w Powrocie połączenie kilku gatunków: komedii i filmu o relacjach damsko-męskich z kinem mistery, z ironicznym potraktowaniem elementów kina gotyckiego. Podoba mi się też, że nie wiadomo co jest większym wyzwaniem dla głównego bohatera – fakt, że powrócił do żywych i nie wie, jak to się stało czy może jednak relacje z bliskimi, które musi odbudować na nowo? Jan próbuje dojść do ładu ze swoim życiem, przemyśleć wszystko jeszcze raz i jak każdy z nas jest w tym bezradny. Te jego zmagania są czasem śmieszne, czasem żałosne, ale również wzruszające i przejmujące. Najważniejsza była dla mnie opowieść o ludziach i ich relacjach, komizm, liryzm i czułość, które z tego wynikają, ale również zbalansowanie poszczególnych elementów narracji – akcji, relacji, humoru, ironii, emocji. Starałem się, żeby ta amplituda była jak największa, a opowieść swobodnie przeskakiwała między tymi wszystkimi elementami, tworząc swój świat, bardzo znajomy, ale jednocześnie bardzo własny, pełen nastroju i czułości dla bohaterów - mówi reżyser Adrian Panek.

Autorem scenariusza jest Krzysztof Rak (Bogowie, Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej). Wszystkie odcinki serialu wyreżyserował Adrian Panek (Daas, Wilkołak).

Powrót - premiera w CANAL+ Online odbędzie się 15 kwietnia 2022 roku.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.