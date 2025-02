Lewis Hamilton zapowiada film o F1! Nowy materiał promocyjny zwiastuje coś niezwykłego

© Formula 1

Warner Bros udostępnił na platformie X (dawniej Twitter) nowy materiał promujący nadchodzący film kinowy F1 w reżyserii Josepha Kosinskiego. Są to nagrania zza kulis, gdzie wypowiedziały się osoby związane z produkcją, w tym producent, a zarazem siedmiokrotny mistrz świata w wyścigach, Lewis Hamilton. W wideo można też dostrzec kilku znanych kierowców, m.in. Charlesa Leclerca czy Lando Norrisa.

F1 – materiał promocyjny

Tak Lewis Hamilton zapowiedział tą produkcję!

Film F1 jest tak autentyczny, jak żaden dotąd film o wyścigach.

Warto wspomnieć, że zdjęcia odbywały się na prawdziwych torach, gdzie odbywają się wyścigi Formuły 1, z wykorzystaniem autentycznych bolidów. Dodatkowo w produkcji wystąpią wszyscy znani z toru kierowcy – w mniejszych rolach pojawi się tam cały skład z 2024 roku, w tym Max Verstappen, Charles Leclerc czy Lando Norris. Dodatkowo, fabularnie oprócz samego w sobie sportu zobaczymy także jego niebezpieczny aspekt – pojawi się motyw wypadku.

F1 – fabuła, obsada, data premiery

Wyścigowa legenda Formuły 1, Sonny Hayes został odsunięty od wyścigów z powodu kontuzji. Daje się jednak namówić na powrót z emerytury, by poprowadzić zmagający się z problemami zespół i zostać mentorem młodego, odnoszącego sukcesu kierowcy. To jego szansa, by znów stanąć na szczycie.

W obsadzie znaleźli się Brad Pitt, Damson Idris, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia oraz Samson Kayo.

Premiera kinowa F1 na świecie została zaplanowana na 27 czerwca. Kilka miesięcy później film trafi na serwis streamingowy Apple TV, bowiem producentem jest Apple Originals.