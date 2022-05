Powstaną nowe adaptacje książek autora Pamiętnika. Nicholas Sparks podpisał umowę z Universalem

Materiały prasowe

Autor bestsellerów, Nicholas Sparks podpisał umowę ze studiem Universal Pictures, na mocy której wyprodukuje trzy filmy dla studia wraz z Anonymous Content. Produkcje będą oparte na najnowszych powieściach Sparksa, z których pierwszą będzie jego przebój z 2021 roku - The Wish. Z oficjalnego opisu książki czytamy, że jest to podnosząca na duchu opowieść o odkrywaniu i stracie. The Wish przypomina, że czas spędzony z tymi, którzy są nam drodzy, jest największym darem ze wszystkich.

Najsłynniejsze dzieło Sparksa to Pamiętnik, które doczekało się filmowej adaptacji w 2004 roku w reżyserii Nicka Cassavetesa. Sparks jest autorem, który sprzedał ponad 105 milionów książek z liczby 23 tytułów i tłumaczony był w ponad 50 językach. Do tej pory doczekał się jedenastu adaptacji filmowych, w tym Szkoła uczuć, Wciąż ją kocham, Ostatnia piosenka, czy Dla ciebie wszystko. Do tego grona w niedalekiej przyszłości dołączą kolejne trzy adaptacje od studia Universal. Pozostałe tytuły nie są na razie znane.

zrzut ekranu