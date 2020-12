Powstanie film o odmowie służby wojskowej i wyjazdu do Wietnamu przez Muhammada Alego

fot. the-open-mind.com

Film zostanie oparty na książce Sting Like a Bee: Muhammad Ali vs. The United States of America. Zawarta w niej historia dotyczy kulturowych i politycznych implikacji związanych z odmową Muhammad Ali służby wojskowej ze względu na jego islamskie przekonania. Pokazuje też kluczowe momenty walki boksera o równość rasową, stawiając na szali swoją karierę oraz wolność.

Muhammad Ali był jednym z najsłynniejszych sportowców w historii. Na koncie miał 61 walk - 56 wygrał (37 przez nokaut). Stał się szybko gwiazdą telewizji dzięki wyjątkowym wywiadom, które stawały się równie rozrywkowe jak jego walki. W 1967 został pozbawiony swojego tytułu ze względu na karę więzienia w zawieszeniu za odmowę powołania do służby wojskowej i wyjazdu na wojnę w Wietnamie. Udał się z tym do Sądu Najwyższego i wygrał. To wydarzenie było opowiedziane już wcześniej w filmie Najtrudniejsza walka Muhammada Alego w reżyserii Stephena Frearsa.

Do nowego filmu zatrudniony został reżyser Shola Amoo (Ostatnie drzewo), który nakręci według scenariusza napisanego przez Phillipa Howze. Nie znamy na razie obsady oraz potencjalnej daty premiery.