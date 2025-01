Ten gracz w Squid Game może być VIP-em? Teoria fanowska zaskakuje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Netflix

W świecie Squid Game VIP-y to najważniejsza, choć zamaskowana grupa, która obserwuje brutalne rozgrywki, by obstawiać zwycięzcę. W przeciwieństwie do 1. sezonu, który obejmował wszystkie sześć gier, kontynuacja pokazała jedynie połowę. Dlatego nie mieliśmy jeszcze okazji zobaczyć tajemniczych bogaczy. Z tego powodu fani wysnuli intrygującą teorię, sugerującą, że jeden z graczy może (albo mógł) należeć do VIP-ów.

fot. Netflix

Squid Game - gracz 100 jest VIP-em?

W 2. sezonie Squid Game gracz 100 staje się kluczowym antagonistą, ucieleśniającym chciwość i zachłanność. Podczas każdego głosowania należy do tych, którzy najgłośniej opowiadają się za kontynuowaniem morderczych rozgrywek. Warto tu zaznaczyć, że 100 jest starszy od większości uczestników. Fakt, że ma na swoim koncie największy dług, teoretycznie tłumaczy jego motywację do gry. Natomiast internauci sugerują, że 100 może być byłym VIP-em, który już od lat obserwował przebieg konkurencji.

Ta teoria wyjaśniałaby nie tylko wysokość jego długu, ale także liderskie zapędy, ponieważ doskonale wie, jak pokierować ludźmi, by podjęli decyzję odpowiadającą jego celom. Być może właśnie dlatego wytrwał tak długo, a jednocześnie nie silił się do walki w finale sequela.

Squid Game - serial dostępny na platformie streamingowej Netflix. Premiera 3. sezonu została zaplanowana na 2025 rok.

