Wyemitowany zostanie program muzyczny z zapowiedziami produkcji MCU w 2021 roku

Marvel Studios szykuje w Sylwestra prawdziwą gratkę dla fanów. Wyemitowany zostanie specjalny program muzyczny, w którym zobaczymy zapowiedź tego, co czeka nas w 2021 roku jeśli chodzi o produkcje należące do MCU.

Przypomnijmy, że w 2020 roku fani mieli otrzymać premierę Czarnej Wdowy, Eternals oraz seriali WandaVision i The Falcon and the Winter Soldier. Wszystko musiało zostać przeniesione ze względu na pandemię koronawirusa, ale w 2021 roku jeśli wszystko dobrze pójdzie - nie zabraknie wielu atrakcji dla fanów MCU. Kevin Feige w materiale wideo skierowanym do chińskich fanów ogłosił wyemitowanie programu muzycznego, który pojawi się podczas koncertu tamtejszego serwisu streamingowego Bilibili w dniu 31 grudnia. Nie zdradzono szczegółów show, ale otrzymać mamy zapowiedzi produkcji należących do MCU z premierą w 2021 roku. Nie wiemy też, czy program będzie możliwy do obejrzenia dla innych osób bez dostępu do chińskiego serwisu.

What If... ? otrzymało nowe zdjęcie. Widzimy na nim Watchera (w roli głosowej Jeffrey Wright). Będzie to pierwszy serial animowany należący do Kinowego Uniwersum Marvela. Zobaczcie:

Poniżej także nowe zdjęcie z filmu Czarna wdowa:

