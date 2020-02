Big Hospitality ogłosiło, że niedługo w Soho w Londynie powstanie restauracja inspirowana uniwersum Batmana o nazwie Park Row. Jest to oczywiście nawiązanie do znanej z komiksów dzielnicy, w której zostali zamordowani rodzice Bruce'a Wayne'a. Miejsce o powierzchni 18 000 m2 będzie składać się z pięciu restauracji i trzech barów z łącznie 330 stolikami. Restauracja zostanie otwarta jeszcze w tym roku na Brewer Street.

Miejsce będzie składało się z różnych stref nawiązujących do uniwersum Mrocznego Rycerza. Będą to między innymi Pennyworth's (nazwisko Alfreda), gdzie będą serwowane dania kuchni brytyjskiej, The Penguin's Iceberg Loung, gdzie goście będą mogli zjeść dania kuchni międzynarodowej przy występach na żywo, inspirowana Harley Quinn restauracja z sushi oraz bar Old Gotham City opisywany jako "tajny bar złoczyńców".

fot. materiały prasowe