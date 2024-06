PoznAI przyszłość: nadchodzi zbiór opowiadań SF o umyśle i nauce

Powergraph

Wydawnictwo Powergraph jeszcze w tym tygodniu wyda antologię opowiadań science fiction zatytułowaną PoznAI przyszłość. Opowiadania o umyśle i nauce. Jest to efekt współpracy wydawnictwa z Collegium Da Vinci w ramach projektu zajmującego się przyszłością edukacji i nauki.

W zbiorze znajdzie się dziesięć opowiadań należących do różnych odłamów science fiction - niektóre bliskiego zasięgu, inne znacznie bardziej odległe od naszej rzeczywistości.

Autorami opowiadań w PoznAI przyszłość są pisarze w większości związani z wydawnictwem Powergraph, ale nie tylko: Radek Rak, Michał Protasiuk, Justyna Hankus, Rafał Kosik, Aleksandra Zielińska, Wojciech Gunia, Olga Niziołek, Michał Cetnarowski, Magdalena Salik, Janusz Cyran.

PoznAI przyszłość trafi do sprzedaży w najbliższy piątek, 14 czerwca.

PoznAI przyszłość - opis i okładka książki

Źródło: Powergraph

Rewolucja przyszła cicho i już pożera swoje dzieci. NAS.

Czym jest wiedza? Żyjemy w czasach błyskawicznego przełomu, a zgromadzony przez wielki zasób informacji okazuje się nagle bezużyteczny.

Rozwój sztucznej inteligencji, życie online, kultura obrazkowa, gigantyczny przesyt informacji – to tylko niektóre fenomeny, przeformatowujące sposoby, w jakie do tej pory poznawaliśmy świat. Nad specyfiką nauki najbliżej przyszłości już teraz, także w Polsce, prowadzi się intrygujące bafania. To ich wyniki stały się punktem wyjścia do wyjątkowego projektu, łączącego świat akademicki (Collegium Da Vinci) z science fiction (Wydawnictwo Powergraph).

„PoznAI przyszłość” to dziesięć brawurowych opowiadań, stworzonych przez pisarki i pisarzy z absolutnej czołówki polskiej fantastyki.

Ich odważne i oryginalne spojrzenia to lektura obowiązkowa dla każdego, kto chce zrozumieć dokonujący się na naszych oczach intelektualny przewrót i wziąć w nim świadomy udział.