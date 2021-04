Pożyczalscy – opowieść o małych ludziach w dużym świecie zostanie zekranizowana

fot. materiały prasowe

Mary Norton napisała serię książek Pożyczalscy skierowaną głównie do dzieci. Opowiadają one o ukrywającej się w ścianach i podłogach angielskiego domu rodzinie małych ludzi, którzy pożyczają różne przedmioty od dużych ludzi w celu przetrwania. Często dochodzi do konfliktów między obydwoma klanami, których łączy wzajemna nieufność, ale także fascynacja.

Universal i Working Title przygotowują nową adaptację opartą na serii Norton. Wyreżyserowania filmu podejmie się Conrad Vernon odpowiedzialny również za animowaną Rodzinę Addamsów, Sausage Party czy Shrek 2. Za scenariusz odpowiada Patrick Burleigh, scenarzysta Piotruś Królik 2: Na gigancie i według plotek pracował też przy Eternals, którego zobaczymy już 5 listopada.

Za produkcję odpowiadać będą Tim Bevan i Eric Fellner. W 1997 roku miała premierę pierwsza ekranizacja o tym samym tytule z Johnem Goodmanem, który pojawił się w Kochajmy się od święta i Hugh Lauriem, znanym z Dr House’a. Wygrała ona Złotą Szpulę za najlepszy montaż dźwięku.

Nie jest znana jeszcze premiera filmu.