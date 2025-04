Prawo i porządek: Sekcja specjalna z nową showrunnerką. To osoba, która już pracowała przy serii

fot. materiały prasowe

Reklama

Nową showrunnerką serialu Prawo i porządek: Sekcja specjalna została Michele Fazekas, która powraca do tej kultowej produkcji po prawie dwóch dekadach. Po okresie pracy na tej samej pozycji przy serialu Pokolenie V na Prime Video, Fazekas zastępuje Davida Graziano, który trzymał pieczę nad Sekcją specjalną przez ostatnie trzy sezony.

Powierzenie Fazekas stanowiska showrunnerki to pierwszy raz w 26-letniej historii serii, kiedy będzie nią kierować kobieta. Jest to szczególnie symboliczne, biorąc pod uwagę, że główną rolę w serialu gra Mariska Hargitay jako kultowa Kapitan Olivia Benson, a serial koncentruje się głównie na przestępstwach seksualnych, w szczególności tych skierowanych przeciwko kobietom. Fazekas była scenarzystką i producentką serialu w sezonach 3-7, gdy showrunnerem był Neal Baer. W tym czasie napisał w duecie z Tarą Butter 19 odcinków, awansując na współproducentkę wykonawczą w 7. sezonie i zdobywając dwie nominacje do nagrody WGA.

Spin off serialu Prawo i porządek z nowym zwiastunem. 5. sezon unika skasowania

Prawo i porządek: Sekcja specjalna - o czym jest serial

Prawo i porządek: Sekcja specjalna jest najdłużej emitowanym serialem aktorskim w prime-time w historii amerykańskiej telewizji. Opowiada o życiu specjalnej jednostki w nowojorskiej Policji złożonej z elitarnych detektywów, którzy prowadzą śledztwa w sprawach dotyczących gwałtów, przemocy domowej i nadużyć wobec dzieci.

Poprzednie sezony dostępne są na Amazon Prime Video.