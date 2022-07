Predator: Prey - nowe zdjęcie. Lepiej widać kosmicznego łowcę i jego broń

fot. Disney+

Nowe materiały na temat filmu Predator: Prey pochodzą z magazynu SFX. Na zdjęciach widzimy główną bohaterkę graną przez Amber Midthunder oraz kosmicznego łowcę od tyłu. Przez twórców został on nazwany Dzikim Predatorem. Fotki pozwalają też zobaczyć jego broń.

Predator: Prey - zdjęcia

Predator: Prey

Predator: Prey to nie prequel

Dan Trachtenberg, reżyser filmu, w rozmowie z magazynem podkreśla stanowczo, że Predator: Prey to nie jest prequel pierwszej części z lat 80.

- To nie jest prequel w stylu "opowiedzmy genezę Predatora". To po prostu historia osadzona przed wydarzeniami z oryginalnego Predatora. Ma też postać Predatora, który po raz pierwszy trafia na Ziemię.

Choć do tej pory na razie nie widzimy Predatora w pełnej okazałości, reżyser zapowiada, że jego wygląd jest oparty na praktycznych efektów specjalnych udoskonalonych przez domieszkę efektów komputerowych.

Predator: Prey - opis fabuły

Historia rozgrywa się 300 lat temu i skupia się na plemieniu Komanczów. Bohaterką jest młoda kobietą Naru, która jest twardą wojowniczką. Wychowywano ją jednak w cieniu legendarnych myśliwych, ale gdy pojawia się zagrożenie dla wioski, decyduje się stanąć do walki, by chronić ludzi. Zwierzyna na którą poluje i do walki z którą staje okazuje się być istotą pozaziemską z zaawansowanym arsenałem. Jest drapieżnikiem, z którym Naru musi stanąć do przerażającej walki.

Predator: Prey nie trafi do kin. Jest to produkcja tworzona dla amerykańskiej platformy Hulu. W Polsce film trafi 5 sierpnia do Disney+.