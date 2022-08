Predator: Prey - film zapowiada kontynuację. Na te spoilerowe rzeczy trzeba zwrócić uwagę

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney+

Predator: Prey podbija świat. Krytycy i widzowie są zachwyceni, więc pojawiają się pytania: co dalej? Czy będzie Predator: Prey 2? Na ten moment decyzji nie podjęto, ale twórcy (pomimo zamkniętej formy historii) przemycili małą zapowiedź tego, co może nadejść.

Predator: Prey 2 - co wiemy?

Okazuje się, że ważnym aspektem, na który musimy zwrócić uwagę, są napisy końcowe. Twórcy zadbali o rysunki stylizowane na malunki rdzennych Amerykanów. To właśnie one mają zapowiadać przyszłość. Dan Trachtenberg w jednym z wywiadów powiedział:

- Jest coś odświeżającego w tym, że nasz film jest zamkniętą historią. Mam nadzieję, że takie wrażenie wywoła. Gdy inne filmy mają sceny po napisach, my robimy co innego. Zapowiadamy historię w samych napisach końcowych. To furtka do różnego rodzaju sequeli. Nie wiem, czy jesteśmy już gotowi, by powiedzieć, co chcemy zrobić, ale na pewno jest w tym wiele fajnych szans.

W napisach końcowych najpierw widzimy na malunkach streszczenie wydarzeń filmu, a potem dwa slajdy zapowiadające przyszłość. Pojawiają się trzy statki Predatorów, więc sugeruje to atak. Zemsta? Chęć zabrania zwłok? Można spekulować do woli!

Predator: Prey

Ważnym aspektem i fabularną sugestią jest też pistolet, który Naru użyła w walce. Jak informowaliśmy, łączy to produkcję Predator: Prey z filmem Predator 2, bo to dokładnie ten sam pistolet, który w starszym filmie Mike dostał od jednego z Predatorów.

Po premierowym weekendzie możemy mówić o dużym sukcesie. Być może niedługo zostaną podjęte decyzje o Predator: Prey 2.