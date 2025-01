Richard Jenkins w obsadzie nowego serialu HBO z gwiazdami Netflixa. O czym jest DTF St. Louis?

fot. Netflix

Reklama

HBO tworzy nowy, siedmioodcinkowy serial zatytułowany DTF St. Louis. Jego scenarzystą, reżyserem, showrunnerem i producentem wykonawczym jest Steve Conrad, który w przeszłości stworzył serial Patriota. W obsadzie znajduje się już David Harbour (gwiazda Stranger Things oraz Kinowego Uniwersum Marvela) oraz Jason Bateman, którego pod koniec 2024 roku można było obejrzeć w hicie Netflixa, czyli Kontroli bezpieczeństwa.

Deadline informuje, że do obsady dołączył również Richard Jenkins. W przeszłości był dwukrotnie nominowany do Oscara. Brał też udział w hicie Netflixa pod tytułem Potwór: historia Jeffreya Dahmera. Za tę rolę otrzymał z kolei nominację do nagrody Emmy. Ma się on wcielić w rolę detektywa, który prowadzi śledztwo z morderstwem w roli głównej.

DTF St. Louis - opis fabuły

DTF St. Louis to czarna komedia, która opowiada o trójkącie miłosnym pomiędzy trójką apatycznych dorosłych w średnim wieku, która prowadzi do śmierci jednego z nich.