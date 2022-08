Predator: Prey - film łączy się z Predatorem 2. Spoilerowe wyjaśnienie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W pewnym momencie w filmie Predator: Prey bohaterka Naru dostaje pistolet od francuskiego kolonisty w zamian za opatrzenie jego ran. Dostała od niego instrukcję jak go obsługiwać. W pewnym momencie mamy zbliżenie na pistolet, na którym widnieje napis: Raphael Adolini 1715. To dokładnie ten sam pistolet, który Mike Harrigan (Danny Glover) otrzymał od Predatora w filmie Predator 2.

Predator: Prey - pistolet sugestią na sequel?

W spekulacjach wielu domniemuje, że on może sugerować kierunek potencjalnej kontynuacji. Wiemy bowiem, że Predator ze starego sequela w jakiś sposób dorwie ten pistolet, by potem przekazać go Mike'owi. Na ten moment jednak jakiekolwiek decyzje o potencjalnym sequelu nie zostały podjęte. Jednak wydaje się, że jego obecność w Predator: Prey to coś więcej niż easter-egg.

Predator 2 - pistolet

Przypomnijmy, że Predator: Prey jest dostępny w Disney+ od 5 sierpnia. Film został specjalnie stworzony na potrzeby platform streamingowych. Można go w całości obejrzeć w języku Komanczów.