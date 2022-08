Predator: Prey inspirowany grą God of War. Reżyser zaczerpnął dwie rzeczy

fot. SIE

Predator: Prey inspirowany God of War? Na to wychodzi. Reżyser Dan Trachtenberg wyjawił tę informację w jednym z nowych wywiadów.Nie jest to pierwsza growa inspiracja tego filmu, bo wcześniej filmowiec zdradził, że dzięki Assassin's Creed: Valhalla kompozytorka gry została zatrudniona do stworzenia muzyki.

Predator: Prey - inspiracje

Sam Dan Trachtenberg zapowiadał wpływ God of War na Predator: Prey jeszcze w styczniu 2022 roku. W rozmowie z podcastem Bernard Smalls of Cassius Life tak powiedział o inspiracjach grą:

- Na pewno jest to tarcza Predatora, ale także tomahawk Naru, który ona tworzy, rzuca go i go ściąga z powrotem. To są rzeczy, które były zainspirowane graniem w tę grę.

Kwestia tomahawku odnosi się do broni Kratosa z gry. Ma on specjalny topór, którym rzuca i mocą ściąga go z powrotem. Tarcza Predatora odnosi się do tarczy Kratosa, którą używał w grze.

Przypomnijmy, że według krytyków Predator: Prey jest najlepiej ocenianym filmem serii. Niewykluczone, że Disney ogłosi wkrótce kontynuację. Tak prezentuje się ranking ocen krytyków w przekroju całej serii.