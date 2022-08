Predator: Prey - jak kręcono scenę z niedźwiedziem? Kaskader przebrany za misia i inne sztuczki [ZDJĘCIA]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney+

W filmie Predator: Prey rolę kosmicznego łowcy miał Dane DiLiegro. To właśnie on opublikował na swoim Twitterze zdjęcia z kulisami kręcenia sceny walki z niedźwiedziem. Okazuje sie, że samo bezpośrednie starcie niedźwiedzia z Predatorem to nie tylko efekty komputerowe. Jak widzimy na opublikowanych zdjęciach, DiLiegro jest w scenie w stroju do motion capture, bo Predator jest częściowo niewidzialny w trakcie tej walki, ale widzimy, że inny kaskader jest... w stroju misia. Wcześniej Amber Midthunder opowiadała w wywiadach, jak to kuriozalnie wyglądało, gdy musiała się chować, a facet przebrany za niedźwiedzia ją atakował.

Predator: Prey - kulisy

Predator: Prey

Prey - o czym jest film?

Historia rozgrywa się 300 lat temu i skupia się na plemieniu Komanczów. Bohaterką jest młoda kobietą Naru, która jest twardą wojowniczką. Wychowywano ją jednak w cieniu legendarnych myśliwych, ale gdy pojawia się zagrożenie dla wioski, decyduje się stanąć do walki, by chronić ludzi. Zwierzyna na którą poluje i do walki z którą staje okazuje się być istotą pozaziemską z zaawansowanym arsenałem. Jest drapieżnikiem, z którym Naru musi stanąć do przerażającej walki.

Predator: Prey - film jest dostępny w platformie Disney+.