Premiery Best Filmu w polskich kinach. Jest harmonogram na wakacje

fot. Best Film

Otwarcie kin zostało ogłoszono 28 maja 2020 roku. Polski rząd dał zielone światło na to, by kina zostały otwarte 6 czerwca. Wiemy z oświadczeń, że Multikino, Helios oraz Cinema City wówczas nie zostaną otwarte. Dokładna data startu multiplesków zostanie podana w późniejszym terminie. Na razie otwarte zostaną tylko kina studyjne.

Best Film jest kolejnym dystrybutorem, który ogłosił swoje plany premier na wakacje. Na pierwszy rzut oka widać, że są to właśnie propozycje, które najczęściej i najchętniej można obejrzeć w kinach studyjnych.

Lista premier:

Czworo dzieci i COŚ - premiera 19 czerwca

Brytyjski film familijny o grupie dzieci z Cornwalli, które na plaży spotykają magiczne stworzenie. Ma ono moc spełniania życzeń.

#tuiteraz - premiera 3 lipca

Stéphane, francuski szef kuchni, ma wszelkie powody, by czuć się spełniony. Dumny z dwóch dorosłych synów i za pan brat z wyrozumiałą eks żoną, wiedzie spokojne życie mężczyzny w średnim wieku. Do chwili, gdy zupełnie przypadkiem, poznaje na Instagramie tajemniczą i piękną Soo z Korei. Ich Instagramowe kontakty nie mają końca. Stéphane opowiada jej o przepięknych widokach z francuskiej części Kraju Basków a ona o życiu w Seulu, mieście kwitnącej wiśni. Pomimo dystansu i barier kulturowych świetnie się rozumieją. Pewnej nocy Stéphane decyduje się na spontaniczny i szalony wyjazd do Seulu.

Milla, poważnie chora nastolatka (magnetyczna Eliza Scanlen), zakochuje się w Mosesie (Toby Wallace) - chłopaku z problemami. To zmienia ją i jej rodzinę. Rodzice (fenomenalnie grani przez Essie Davis i Bena Mendelsohna) dla ukochanej córki zrobią wszystko, pozwolą nawet Mosesowi z nimi zamieszkać. Okazuje się, że wraz z pierwszymi pocałunkami w Millę wstępuje nieznane dotąd pragnienie życia. Milla pokazuje rodzicom, Mosesowi i wszystkim wokół jak żyć, kiedy nie masz nic do stracenia.

Amatorski kobiecy zespół wspiera się na co dzień i w trudnych chwilach, zgodnie z myślą, że „piosenka jest dobra na wszystko”. Na jego czele stoją: zasadnicza i uzależniona od telezakupów Kate (Kristin Scott Thomas) oraz zbuntowana i rozrywkowa Lisa (Sharon Horgan). Obie mają zupełnie różne pomysły na repertuar i rywalizują o sympatię śpiewających koleżanek.