Prezes DC Films o planach na przyszłość. Multiwersum, spin-offy, cztery filmy rocznie i brak Zacka Snydera

fot. materiały prasowe

Prezes DC Films, Walter Hamada, uważa, że kinowi widzowie są w stanie zrozumieć ideę multiwersum, co pozwoli wytwórni pokazać na ekranie więcej niż jedną wersję danego superbohatera. Podkreśla, że chyba nikt wcześniej tego nie próbował, ale widzowie są na tyle pojętni, że na pewno to zrozumieją. Jeśli zrobimy dobre filmy, pójdą na to.

Multiwersum ma być rozwijane, zwłaszcza że daje filmowcom - takim jak Matt Reeves - swobodę działania poza ustaloną wcześniej ciągłością, a innym - jak Todd Phillips - możliwość opowiedzenia samodzielnej historii (jak Joker). Zack Snyder's Justice League będzie istniało gdzieś "obok" w ciągle rozwijającym się multiwersum.

Hamada zapowiedział też więcej seriali będących spin-offami filmów DC. Zaznaczył, że w następnych latach zamierzają podążać w interesujących kierunkach, a wiele wyczekiwanych hitów rozplanowanych jest aż do 2024 roku. Dzięki temu, że firma w pełni angażuje się w kinowe multiwersum, które pozwoli postaciom i filmom współistnieć poza jedną wspólną ciągłością, w nadchodzących latach mamy doświadczyć "zaskakujących rzeczy i ogromu kreatywności". Nadchodzące seriale z HBO Max będą łączyć się z przedsięwzięciami na dużym ekranie.

Przy każdym filmie, nad którym pracujemy, zadajemy pytanie: jaki mógłby być potencjalny spin-off dla HBO Max?

Przy okazji Hamada, mówiąc o planach firmy, ani słowem nie wspomniał o potencjalnych kontynuacjach czy spin-offach Zack Snyder's Justice League. New York Times opisuje projekt jako "ślepą uliczkę", sugerując, że Snyder nie jest brany pod uwagę w przyszłości DC Films.

Przynajmniej na razie pan Snyder nie jest częścią nowego planu DC Films, a dyrektorzy studia opisują jego projekt dla HBO Max jako ślepy zaułek - ulicę, która prowadzi donikąd - pisze Brooks Barnes z Timesa.

Nadchodząca Liga Sprawiedliwości rozgrywa się poza glównym nurtem DC Extended Universe - niektórzy nazywają to SnyderVerse. Reżyser sam przyznał, że "zrobił swoje" bez zastanawiania się nad większym uniwersum.

WarnerMedia jest gotowe do pracy pełną parą. Według raportu The New York Times, DC Films, począwszy od 2022 roku, zamierza wyświetlać w kinach do 4 filmów rocznie. Hamada podkreślił, że najdroższe filmy będą przeznaczone do dystrybucji kinowej.