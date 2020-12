Wonder Woman 1984 - studio chciało usunąć jedną ze scen otwierających. Jest pomysł na kontynuację

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Warner Bros.

W miniony piątek Wonder Woman 1984 zadebiutowała w amerykańskich kinach i na platformie HBO Max. Wiemy już, że film posiada dwie sceny otwierające: pierwsza z nich, której fragment został wcześniej udostępniony w sieci, pokazuje wyścig Amazonek na Temiskirze, kończący się rozmową młodej Diany z królową Hippolitą i generał Antiope. W drugiej natomiast obserwujemy protagonistkę w realiach 1984 roku, gdy zatrzymuje ona przestępców napadających na centrum handlowe. Jak się teraz okazuje, studio Warner Bros. naciskało na Patty Jenkins, aby ta usunęła jedną z powyższych sekwencji.

Reżyserka w wywiadzie dla Entertainment Weekly przyznaje wprost, że decydenci obawiali się, iż zamieszczenie w historii obu scen za bardzo wydłuży całą produkcję:

Mamy 2 otwarcia w naszym filmie - rozmawialiśmy o nich ze studiem właściwie cały czas. Oni mówili coś w stylu: Musisz wyciąć centrum handlowe albo Amazonki. Odpowiadałam im: Nie możemy, nie możemy wyciąć obu. (...) Naprawdę trudno w pełni zrozumieć Dianę, jeśli nie skieruje się uwagi widzów na te podstawy. (...) Jest tutaj mądrość, którą one (Hippolita i Antiope - przyp. aut.) starają się jej przekazać: nie musisz być zawsze najszybszą i najsilniejszą, ale aby stać się prawdziwą bohaterką, powinnaś dokonywać bardziej złożonych obserwacji. Podoba mi się, że Diana odkryła to do końca dopiero w finale filmu.

Wygląda też na to, że Jenkins już teraz dysponuje pomysłami na Wonder Woman 3:

Mam jeszcze 2 historie, które dopełnią całą tę trylogię - obie są o kobietach, które wkraczają do akcji w najczystszej, najczulszej i najnaturalniejszej formie. I te bohaterki czynią różnicę w świecie, nie musząc przy tym zmieniać tego, kim naprawdę są.

Reżyserka kilka dni temu przyznała w innym wywiadzie, że wraz z Geoffem Johnsem stworzyła ogólny zarys historii do Wonder Woman 3 - Jenkins nie jest jednak pewna, czy koniec końców wykorzysta ten pomysł, gdyż miał on stracić na aktualności po tym, "jak wiele zmian zaszło w tym roku".