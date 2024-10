Kiedy rozgrywa się Spider-Man 4? Ważny szczegół potwierdzony

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Marvel/Sony

Wiemy, że premiera Spider-Mana 4 została zaplanowana pomiędzy Avengers: Doomsday i Avengers: Secret Wars. Alex Perez z The Cosmic Circus potwierdza, że fabuła filmu rozgrywa się pomiędzy wydarzeniami z tych dwóch produkcji, w których Spider-Man również się pojawi. Oznacza to, że Spider-Man 4 będzie historią powiązaną z multiwersum, a więc raczej nie będzie to mniejsza, lokalna fabuła na poziomie miasta, jak swego czasu spekulowano.

Daniel Richtman dodaje, że Marvel Studios planuje wypuścić dwa filmy pomiędzy wspomnianymi widowiskami o Avengers. Jednym z tych filmów jest właśnie Spider-Man 4, ale na razie nie wiadomo, jaki będzie drugi projekt.

Spider-Man 4 — Co wiemy?

Z oficjalnych informacji wynika, że Tom Holland ponownie wcieli się w główną rolę, a za kamerą stanie Destin Daniel Cretton. Według plotek od Alexa Pereza fabuła może dotyczyć Knulla i Venoma, choć inne źródła jeszcze tego nie potwierdziły.

Jak dotąd Marvel Studios i Sony Pictures nie ujawnili żadnych oficjalnych szczegółów dotyczących fabuły. Gdy latem 2025 ruszą prace na planie, być może wówczas dowiemy się więcej.