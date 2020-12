Marvel uratuje kino. Tak twierdzi Tom Hanks

Źródło: 20th Century Fox

W nowym wywiadzie dla Collider Tom Hanks odniósł się do wpływu, jaki ten ciężki rok wywarł na biznes kinowy i decyzje o przeniesieniu wielu filmów do usług przesyłania strumieniowego. Aktor przyznał, że wiele się zmieniło, a streaming to dla wielu widzów lepsze rozwiązanie niż wizyta w kinie.

Czy kina nadal będą istnieć? Oczywiście, że tak. W pewnym sensie myślę, że gdy już staną na nogach i otworzą się, będą miały swobodę wyboru filmów, które będą chciały grać.

Hanks rozwinął tę kwestię, mówiąc, że wierzy, iż kina nadal będą preferowaną opcją wydawniczą dla franczyz o dużym budżecie, takich jak Marvel Universe.

Duże filmy będą królować w kinach. "Nowiny ze świata" mogą być ostatnim tego typu filmem dla dorosłych, który będzie odtwarzany na dużym ekranie. Potem, by zagwarantować przybycie ludzi do kin, trzeba będzie wyświetlić filmy Marvela i wszelkiego rodzaju franczyzy.

Hanks zasugerował, że filmy franczyzowe są zwykle tworzone z myślą o dużym ekranie, podczas gdy wiele mniejszych produkcji będzie tworzonych z myślą o platformach.

Filmy franczyzowe chce się oglądać w kinie, bo seans kanapowy zmniejsza ich wizualną siłę. Myślę, że będzie bardzo dużo filmów, które będą transmitowane tylko w streamingu, i myślę, że będzie dobrze zobaczyć je właśnie w takiej formie, bo będą skonstruowane z myślą o domowych telewizorach.