Priscilla w ogniu krytyki. Córka Elvisa atakowała wizję reżyserki.

Lisa Marie Presley nie tylko nazwała scenariusz napisany przez nagrodzoną Oscarem reżyserkę ,,szokująco mściwym oraz pogardliwym”, ale również prosiła, by jej kruche relacje z matką Priscillą Presley, nie zostały dodatkowo utrudnione. Lisa Marie Presley prosiła również o powstrzymanie się od zbyt wnikliwego zainteresowania i przyglądania się wnukom Elvisa.

Priscilla - film

Priscilla to film biograficzny o Priscilli Presley. Jest on oparty na wspomnieniach modelki z 1985 roku, które ukazały się pod postacią książki ,Elvis and Me. Relacja Elvisa oraz Priscilli od zawsze budziła wiele krytyki ze względu na różnicę wieku - ona miała 14 lat, natomiast Elvis miał 24 lata.

Elvis Presley we wspomnieniach córki

Lisa Marie Presley we wrześniu ubiegłego roku wypowiedziała się o swoim ojcu Elvisie Presleyu w postach opublikowanych w mediach społecznościowych. Presley wspomniała, że jej ojciec często był przedstawiany przez media jako manipulant, a informacje o nim miały pogardliwy wydźwięk. Ona sama, jako jego córka unikała tego typu wpisów w sieci i miała całkiem inne zdanie ,,Jako jego córka nie czytam tego i nie widzę mojego ojca w tej postaci”. Posty artystki zostały opublikowane w odstępie czterech godzin.

Priscilla kandydatką do nagród

Jak podaje Variety, Coppola nie nakręciła jeszcze filmu, gdy otrzymywała listy od Lisy Marie Presley. W ostatnim liście Presley podkreśliła, że wypowie się przeciwko produkcji.

- Będę zmuszona znaleźć się w sytuacji, w której otwarcie będę musiała powiedzieć, co myślę o filmie i wystąpić publicznie przeciwko tobie, mojej matce i filmowi.

Sofia Coppola broni swojego dzieła oraz całej swojej pracy nad filmem i tłumaczy się, że przywiązała wielką wagę do tego, aby uhonorować Priscillę i ma nadzieję, że po obejrzeniu filmu, opinia Presleyów ulegnie zmianie.

Przewiduję się, że Priscilla może zyskać wiele nominacji w nadchodzącym sezonie nagród. W Polsce film trafi do kin 9 lutego 2024 roku.