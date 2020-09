Producent Johna Wicka zakłada wytwórnię filmową

materiały prasowe

Basl Iwanyk, producent serii John Wick, przez swoją firmę Thunder Road Films, we współpracy z Redbox Entertainment założył Asbury Park Pictures, wytwórnię stworzoną w celu wykorzystania globalnego apetytu na umiarkowane budżetowo filmy akcji i thrillery. Przedsięwzięcie to wyprodukuje kilkanaście filmów w ciągu trzech lat z budżetami w przedziale od 10 do 12 milionów dolarów. Filmy będą dystrybuowane w Stanach Zjednoczonych za pośrednictwem rozległego systemu wypożyczalni DVD Redbox oraz usług streamingowych i VOD.

Firma handlowa Rocket Science zajmie się międzynarodową dystrybucją dla tej wytwórni, a także zorganizuje partnerów wyjściowych w wybranych krajach. Nacisk zostanie położony na filmy nakręcone przez twórców z komercyjnymi, ambitnymi koncepcjami produkcji akcji i thrillerów.