Projekt Adam - recenzje filmu w sieci. Czy Ryan Reynolds i spółka zapewnili kawał dobrej rozrywki?

Projekt Adam to nowy, przygodowy film science fiction platformy Netflix, który skupia się na aspekcie podróży w czasie. Do sieci trafiły recenzje produkcji. Obecnie w serwisie Rotten Tomatoes widowisko ma 70% pozytywnych recenzji. Opublikowano 88 recenzji (62 pozytywne, 26 negatywnych). Średnia ocen to 6.3/10. A co my sądzimy? Przeczytajcie naszą recenzję.

Ogromne słowa uznania zbierają odtwórcy głównych ról w filmie, czyli Ryan Reynolds oraz Walker Scobell. Aktorski duet jest chwalony za bardzo dobrą ekranową chemię, pełną humoru, ale również wzruszenia. Scobell wykonuje doskonałą robotę jako młodsza wersja bohatera Reynoldsa, odgrywając na ekranie wszelkie maniery aktora.

Produkcja jest chwalona za to, że nie stara się być ciężkim science fiction o podróżach w czasie, z omawianiem wszelkich zasad dotyczących tego zagadnienia. Reżyser Shawn Levy podchodzi do tematu z ogromną lekkością i wykorzystuje podróże w czasie jako ramę, w której może operować bardzo szybką akcją. Przede wszystkie jednak produkcja świetnie miesza ze sobą różne konwencje takie jak komedia, sci fi, film akcji oraz wzruszająca opowieść o rodzinie, całość zachowuje bardzo dobry balans między humorem a dramatem.

Właśnie wspomniany aspekt opowieści o rodzinie zbiera chyba najwięcej pozytywnych opinii od krytyków, którzy opisują film jako naprawdę wzruszającą historię o ojcu i synu oraz ich relacji. Przy tym jednak twórcy zapewniają również sporo całkiem dobrej rozrywki. To sprawia, że Projekt Adam staje się przyjemnym filmem dla całej rodziny.

W negatywnych recenzjach możemy przeczytać o średniej historii, która w dalszej części produkcji potrafi się rozpadać. Złe opinie zbiera również obsada drugoplanowa, jednak nie pod względem aktorskim, ale dlatego, że kompletnie nie potrafiono wykorzystać w filmie utalentowanych aktorów. Produkcja zbiera również cięgi za to, że w tak krótkim metrażu (niecałe 100 minut) stara się wrzucić ogromną ilość nawiązań i tak naprawdę nie może się zdecydować czym być.

