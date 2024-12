Denis Villeneuve wybrał najlepsze filmy 2024 roku. 5 tytułów - każdy to seans obowiązkowy

Czas podsumowań powoli mijających 12 miesięcy w świecie kina rozpoczął się na dobre. Jedną z najważniejszych tegorocznych produkcji bez wątpienia jest nominowana wczoraj do Złotych Globów Diuna: Część druga. Jej reżyser, Denis Villeneuve, właśnie wskazał jego zdaniem najlepsze filmy 2024 roku. Choć Kanadyjczyk przyznał, że nie miał okazji obejrzeć "wszystkiego", wybrane przez niego tytuły z całą pewnością można polecić każdemu.

W rozmowie z magazynem Total Film, który dopiero co określił Diunę 2 mianem najlepszego filmu roku, Villeneuve dzieli się swoją listą:

Naprawdę podobał mi się film Jacquesa Audiarda,. Uważam, że jest bardzo oryginalny i inspirujący. Jego produkcje zawsze wlewają we mnie mnóstwo energii, jest jednym z najlepszych żyjących reżyserów. Pokochałem teżod Brady'ego Corbeta i, jak równieżEdwarda Bergera. To był wspaniały rok dla kina. Jestem pod wrażeniem wielu tegorocznych filmów, nie tylko tych, o których wspomniałem, choć nie miałem jeszcze okazji zobaczyć wszystkiego, co chciałem. Och, byłbym zapomniał. Podobał mi się też film, jest niezwykle inspirujący. Daniel Craig dał tu popis.