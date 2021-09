Promocja na miarę bondowskich gadżetów. Tańsze bilety do Multikina z kartą PAYBACK

fot. imdb.com

Nie czas umierać, najnowszy film o przygodach najsłynniejszego agenta Jej Królewskiej Mości, w końcu doczekał się kinowej premiery. Operator usługi PAYBACK postanowił wykorzystać tę okazję, aby przypomnieć o promocji skrojonej z myślą o najzagorzalszych kinamaniakach. Użytkownicy karty PAYBACK mogą pobrać darmowe kody rabatowe, dzięki którym odbiorą bilety do kina w bardzo atrakcyjnie cenie.

Wspomniana oferta uprawnia posiadaczy karty PAYBACK do zakupu dwóch tańszych biletów na dowolny poniedziałkowy seans w Multikinie. Dzięki temu już kilka dni po oficjalnym debiucie Nie czas umierać możemy obejrzeć tę produkcję w multipleksie za jedyne 14,90 zł. I jak przystało na promocję o bondowskim sznycie, skorzystamy z niej wielokrotnie bez żadnych dodatkowych opłat.

Nowi użytkownicy mogą zarejestrować się do usługi PAYBACK za darmo, a dzięki aplikacji mobilnej na smartfony od razu otrzymają dostęp do licznych promocji w programie lojalnościowym. W tym m.in. zniżek na poniedziałkowe seanse w Multikinie, każdy posiadacz karty może pobrać dwa kupony rabatowe w tygodniu. Ponadto każdy zakup biletów w kasie Multikina, barze kinowym czy Multishopie doładowuje punkty PAYBACK, które można wymienić m.in. na darmowe wejściówki do kina czy zestawy przekąsek.

Na oficjalnej stronie usługi znajdziemy szczegółową instrukcję pobrania kodów zniżkowych na PAYBACKOWE poniedziałki w Multikinie.