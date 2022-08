Promocyjna sprzedaż telewizorów Samsung Excellence Line

fot. Samsung

Fani świetnej jakościowo rozrywki w domu i poza nim mogą skorzystać z atrakcyjnej oferty wakacyjnej. Teraz wybierając ekskluzywne telewizory z serii Excellence Line – QN900B i QN800B – można otrzymać mobilny projektor The Freestyle za 1 złoty. Promocja trwa od 1 do 21 sierpnia br. lub do wyczerpania zapasów w wybranych sieciach sprzedaży.

Excellence Line to najlepsze, specjalnie wyselekcjonowane telewizory Samsung, które stworzone zostały z myślą o najbardziej wymagających widzach. Te topowe ekrany łączą intensywne doznania z oglądania, przyjemność płynącą z użytkowania z najnowszymi technologiami i minimalistycznym designem. Teraz, kupując w wybranych sieciach sprzedaży modele QN900B i QN800B o przekątnej 65/75/85 cali można otrzymać za 1 zł mobilny projektor The Freestyle, czyli niezastąpione podczas wakacyjnych podróży przenośne centrum rozrywki.

fot. Samsung

Efekt WOW

Excellence Line to telewizory klasy premium, które wyróżniają się topowymi rozwiązaniami w obszarach, takich jak technologia i realizm obrazu, design, dźwięk oraz funkcje Smart. Wybierając je, widzowie otrzymują najlepsze możliwe wrażenia wizualne i jakość obrazu, która pozwala niemal stać się częścią wydarzeń. Ekran wypełniają rzeczywiste kolory, a efekt potęguje precyzyjne podświetlenie. W połączeniu z mocnym dźwiękiem przestrzennym kinowe wrażenia w domu stają się rzeczywistością.

fot. Samsung

Jako synonim luksusu seria Excellence Line zachwyca także designem, a konkretnie Absolutnie Bezgranicznym Designem. Ekran praktycznie pozbawiony jest ramek, co nadaje mu lekkości, nawet przy przekątnej 85 cali.

Z kolei o wrażenia z codziennego użytkowania dba udoskonalony i jeszcze bardziej intuicyjny Smart Hub. Dzięki niemu mniej czasu spędzisz na poszukiwaniu, a więcej na oglądaniu. Wszystko, czego szukasz, w tym ulubione treści i rekomendacje dostępne będą na wyciągnięcie ręki.

Rozrywkowy Freestyle

Wspomniany powyżej Smart Hub to jeden z elementów, dzięki któremu użytkownik telewizora Excellence Line, po uruchomieniu projektora The Freestyle poczuje się jak w domu, również wszędzie poza nim. The Freestyle to prawdziwie mobilny projektor, który świetnie sprawdzi się podczas wakacyjnych wyjazdów i we wszelkich nietypowych przestrzeniach. Skośne ściany poddasza, blat stołu czy sufit to dla niego naturalne środowisko. The Freestyle to prawdziwy freestyle w podejściu do rozrywki.

fot. Samsung

Łączy zalety urządzeń mobilnych, czyli niewielką wagę i wymiary, z obrotową obudową i możliwością uzyskania obrazu o przekątnej do 100 cali. Wrażenia wizualne uzupełni dźwięk 360°, który jest zasługą głośnika o mocy 5 watów. The Freestyle nie wymaga specjalnej instalacji i zawsze jest gotowy do pracy. Automatyczne Dostosowanie Obrazu zadba o ustawienia, w tym korekcję trapezu. Dzięki temu obsługa tego urządzenia jest dziecinnie prosta, a rozrywka staje się jeszcze bardziej przystępna.

Organizatorami promocji są partnerzy handlowi Samsung. Szczegółowe informacje oraz regulaminy promocji dostępne są na stronach RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt i w wybranych sklepach stacjonarnych Samsung Brand Store. Promocja potrwa od 1 do 21 sierpnia br. lub do wyczerpania zapasów w wybranych sieciach sprzedaży.