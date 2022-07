Designerskie soundbary Samsung Ultra Slim już dostępne

fot. Samsung

Seria Ultra Slim obejmuje tak naprawdę dwie wersje kolorystyczne jednego soundbara: HW-S800B i HW-S801B, odpowiednio czarną i białą. Obie dostępne w tej samej cenie 2 499 zł za zestaw soundbar plus subwoofer. Ultra Slim to modele, które z pewnością zadowolą wszystkich fanów designu, pięknych wnętrz i minimalizmu. Soundbar został zaprojektowany tak, aby mógł idealnie wkomponować się w przestrzeń pod telewizorem. Tym samym będzie doskonale współgrał z modelami telewizorów Samsung, takimi jak The Frame czy Neo QLED, zamontowanymi na ścianie. Unikalny, Ultra Smukły Design obudowy o głębokości zaledwie 4 cm idealnie wpisze się w każde wnętrze. Dzięki temu nie trzeba już aranżować swojej przestrzeni na nowo, aby cieszyć się perfekcyjnym dźwiękiem.

fot. Samsung

Kinowe brzmienie bez przewodów

Piękna oprawa to oczywiście nie jedyna cecha soundbarów Ultra Slim. Wprowadzona z tym roku po raz pierwszy do telewizorów Samsung funkcja Bezprzewodowego Dolby Atmos[1] zadba o kinowej jakości dźwięk i to bez dodatkowych, nieestetycznych przewodów. Wystarczy usiąść wygodnie w fotelu i rozkoszować się każdym pojedynczym dźwiękiem płynącym ze wszystkich stron.

Ponadto oba modele Ultra Slim oferują Wielokanałowy Dźwięk Przestrzenny w formacie 3.1.2. Oznacza to, że 3 kanały równomiernie rozprowadzają dźwięk; subwoofer odpowiada za głębokie basy zaś 2 pozostałe dwa kierują dźwięk ku górze zapewniające przestrzenne brzmienie rozchodzące się po całym pomieszczeniu. Ponadto funkcja Dźwięku Dopasowanego do Przestrzeni sprawia, że soundbar automatycznie rozpoznaje otoczenie, w którym się znajduje. Następnie dostosowuje zasięg i ton dźwięku tak, by perfekcyjnie dopasować się do miejsca, w którym go umieścimy.

Samsung Ultra Slim S800B soundbar

Soundbary Ultra Slim, podobnie jak modele Q-Serii, wyróżniają się świetną współpracą z telewizorami Samsung; Neo QLED, QLED czy Crystal UHD. Technologia Q-Symphony [2] sprawia, że głośniki telewizora łączą się z głośnikami soundbara, aby zapewnić wzmocniony i wciągający dźwięk pogłębiający intensywność wrażeń. Niezależnie od tego, czy oglądamy film science fiction czy koncert orkiestry symfonicznej, możemy być pewni, że otoczy nas harmonijne brzmienie.

Muzyka za jednym dotknięciem

Warto dodać, że soundbary Ultra Slim to także niezwykle funkcjonalne urządzenia. Za pomocą funkcji Dotknij i Odtwórz można w szybki i prosty sposób przełączyć się z telefonu [3] i kontynuować słuchanie muzyki na soundbarze. Wystarczy dotknąć soundbara telefonem Samsunga, a ten automatycznie wykryje urządzenie i odtworzy muzykę – bez dodatkowego łączenia.

[1] Bezprzewodowa Technologia Dolby Atmos wymaga połączenia za pomocą Wi-Fi. Funkcja kompatybilna wyłącznie z wybranymi telewizorami Samsung produkowanymi w 2022 roku. Informacja o kompatybilności dostępna w specyfikacji telewizorów na stronie samsung.pl. Wymagane źródło dźwięku w formacie Dolby Atmos.

[2] Funkcja Q-Symphony jest kompatybilna z wybranymi telewizorami Samsung Neo QLED, QLED, Crystal UHD. Informacja o kompatybilności jest dostępna w specyfikacji telewizorów na stronie samsung.pl

[3] Funkcja Dotknij i Odtwórz działa za pośrednictwem Bluetooth i jest kompatybilna wyłącznie z urządzeniami mobilnymi Samsung z systemem Android 8.1 lub nowszym.