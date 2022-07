Samsung Smart TV 2022: kalibracja obrazu prosta jak nigdy

fot. Samsung

Sposób prezentacji obrazu na ekranie podlega subiektywnej ocenie każdego z widzów. Kalibracja to jeden ze sposobów, aby osiągnąć optymalne ustawienia dla konkretnego pomieszczenia. Dotychczas była ona domeną specjalistów w tej dziedzinie. Teraz, dzięki zaproponowanej przez Samsung Inteligentnej kalibracji praktycznie każdy z użytkowników może wykonać ją samodzielnie. W zależności od modelu telewizora dostępne są dwa tryby: podstawowy i profesjonalny [1], które trwają odpowiednio do 30 sekund i do 15 minut.

Inteligentna kalibracja dostępna jest dla tegorocznych telewizorów Samsung z serii Excellence Line, Neo QLED, QLED, OLED oraz dla The Frame, The Serif i The Sero. Do przeprowadzenia procedury potrzebny jest kompatybilny smartfon [2] oraz aplikacja SmartThings [3].

Inteligentna kalibracja to funkcja zintegrowana z mobilną aplikacją SmartThings dostępną dla smartfonów z systemem Android i iOS. Na starcie należy podłączyć telewizor i smartfon do tej samej sieci Wi-Fi. Następnie zarejestrować nowy telewizor bądź uruchomić za pomocą aplikacji wcześniej dodane urządzenie. Po wejściu w kartę produktu, Inteligentna kalibracja pojawi się jako jedna z dostępnych opcji. W kolejnym kroku – w zależności od modelu telewizora – można będzie wybrać tryb podstawowy lub profesjonalny. Pierwszy to szybka i prosta optymalizacja ustawień obrazu, która trwa ok. 15-30 sekund. Drugi jest bardziej rozbudowany, a analizie i optymalizacji podlega więcej parametrów. Może potrwać do 15 minut.

W kolejnym kroku na ekranie zostanie wyświetlony biały prostokąt, który stanowi obszar pomiaru. I w tym momencie do gry wchodzi smartfon, a w zasadzie jego tylna kamera. Urządzenie mobilne należy umieścić w odległości od 1 do 3 cm od wyświetlanego białego okna i wybrać opcję „Start” na smartfonie. W przypadku kalibracji w trybie profesjonalnym zaleca się umieszczenie smartfona na statywie.

Po zakończeniu kalibracji można będzie porównać obraz „przed” i „po”, a następnie zapisać zmiany. Kalibracja przeprowadzana jest dla trybu Film, który później oznaczony będzie jako Film (skalibrowany). W razie potrzeby, na przykład, jeśli telewizor zostanie przeniesiony do innego pomieszczenia, obraz można zresetować w menu telewizora, by następnie skalibrować go ponownie i dostosować do nowych warunków.

[1] Tryb profesjonalny dostępny jest dla QN900B/QN800B/QN700B/QN95B/QN91B/QN90B.

[2] Funkcja wymaga pobrania aplikacji SmartThings. Dostępna jest na urządzeniach wyprodukowanych po 2019 roku, które posiadają system operacyjny Android (Galaxy S, Note, Z Fold, Z Flip) lub iOS z obsługą Face ID.

[3] Dostępna technologia oraz funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, usługodawcy, środowiska sieciowego lub produktu. Aktualizacje odbywają się bez powiadomienia. Wymagane jest podłączenie do Internetu oraz zarejestrowanie urządzeń w aplikacji SmartThings. Podłączone urządzenia są sprzedawane oddzielnie.