Przyjaciele - usunięto jedną bohaterkę z serialu. Dlaczego?

fot. materiały prasowe

Jednym z twórców serialu Przyjaciele jest James Burrows. 82-letni reżyser opowiedział o swoich doświadczeniach w swojej autobiografii Directed by James Burrows. Poruszył również temat postaci Emily, żony Rossa Gellera, granej przez Helen Baxendale. Powiedział, dlaczego ta bohaterka szybko zniknęła z sitcomu.

Przyjaciele - dlaczego skreślono żonę Rossa z serialu?

Okazuje się, że zdaniem Burrowsa Emily nie dopasowała się do komediowego klimatu Przyjaciół swoim poczuciem humoru. Co więcej, w przeciwieństwie do Jennifer Aniston, Baxendale brakowało naturalnej chemii z Davidem Schwimmerem.

- Była miła, ale niezbyt zabawna. Schwimmer nie miał się od kogo odbić. To było jak klaskanie jedną ręką. W serialach komediowych i wszelkiego rodzaju komediach romantycznych, humor ma równie wysokie znaczenie, co chemia między bohaterami. Zauważyliśmy, że nowa dziewczyna Rossa musi być tak samo zabawna jak Rachel.

Jedyne, co uratowało Emily przed natychmiastowym wyleceniem z serialu, były krótkie terminy, goniące twórców serialu. Z tego powodu, nawet zmiana aktorki stała się niemożliwa.

Baxendale w roli Emily pojawiła się po raz pierwszy w sezonie 4 i wystąpiła w 14 odcinkach. Ross pobrał się z bohaterką w kolejnym sezonie. Ostatecznie Emily została skreślona z serialu, choć wspominano o niej sporo, odkąd zaszła w ciążę.