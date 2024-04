Przyjaciele - Olivia Williams wspomina pracę na planie kultowej komedii. "Niepokojące" i "wstrząsające" doświadczenia

Fot. Materiały prasowe

Olivia Williams zagrała Felicity w 4. sezonie serialu Przyjaciele. Niedawno w rozmowie z The Independent wyjaśniła, dlaczego nie było to najlepsze doświadczenie w jej karierze.

Olivia Williams wspomina pracę na planie Przyjaciół

Na początku wspomniała o sytuacji, gdy zabrano ją do studia jednym autem ze wspaniałą i wybitną aktorką. W pewnym momencie producent krzyknął do niej: "Nie jesteś zabawna!" i kobieta następnego dnia nie wróciła już na plan zdjęciowy. Williams stwierdziła, że to było "niepokojące" doświadczenie.

Przyjaciele byli też marką - musisz dostosować się do marki. Idąc na fryzurę i makijaż słyszysz: "To jest look, który dzisiaj zrealizujemy". I zrobienie go zasadniczo wiązało się z wyrwaniem wszystkich brwi. Dosłownie błagałam: "Proszę, nie odbierajcie mi brwi, mogę ich potrzebować do następnej pracy!". Ale tak, właśnie w tym sensie było to wstrząsające.

Jeśli chodzi o najnowsze projekty Olivii Williams, aktorka w 2024 roku zagrała w filmie Another End, a już niedługo ma wystąpić w serialu Dune: Prophecy, który będzie przedłużeniem ekranowego uniwersum Denisa Villeneuve' na podstawie książek Diuny. Zagra Tulę Harkonnen. W rozmowie z The Independent zażartowała, że być może miałaby więcej ofert pracy, gdyby "umiała być cicho".

