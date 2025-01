Powstaje film o kochanku cesarza rzymskiego. Przy produkcji pracuje reżyser Buntownika z wyboru.

fot. "Obywatel Milk"

Reżyser Gus Van Sant, najbardziej znany z oscarowych filmów Buntownik z wyboru i Obywatel Milk, dołączył do projektu jako producent thrillera Antinous, nowoczesnej dramy inspirowanej życiem i śmiercią Antinousa, gejowskiego kochanka rzymskiego cesarza Hadriana. Film opowie historię współczesnego młodego aktora, który uważa, że jest reinkarnacją starożytnego homoseksualisty. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Stuart Sandford i będzie to jego debiut filmowy. Reżyser opowiedział o swoich inspiracjach do tego produkcji:

Antinous jest w moich myślach od ponad dekady, a jego historia to opowieść, którą zna niewiele osób. Moje prace łączą idee z klasycznej starożytności ukazując je w nowoczesnym kontekście. Ten film rozwija tę koncepcję w ogromnym stopniu. Jest to refleksja nad trwającymi zmaganiami z tożsamością, pragnieniem, seksualnością, obsesją, sławą, władzą i oczekiwaniami społecznymi—tematy równie istotne dzisiaj, jak były w starożytności. Historia Antinousa nabiera głębokiego znaczenia w teraźniejszych czasach. Jego życie przypomina nam o strachu i wrażliwości, które towarzyszą życiu w rzeczywistych systemach opresyjnych.

Co reżyser Buntownika z wyboru sądzi o tym projekcie?

Van Sant odniósł się co do oczekiwań na temat debiutującego reżysera:

Cieszę się, że mogę zobaczyć, jak Stuart Sandford, wspaniały fotograf i rzeźbiarz, tworzy piękny film inspirowany historycznym związkiem Hadriana i Antinousa.

Projekt jest produkowany przez Bena Charlesa Edwardsa z Dreamtown oraz Kirsty Bell, a jego producentami wykonawczymi są Phil McKenzie i wspomniany Gus van Sant. Zdjęcia mają rozpocząć się w 2025 roku, zaś lokalizacje obejmują Londyn, Los Angeles i Grecję, we współprodukcji z firmą produkcyjną i finansującą filmy Goldfinch Entertainment.