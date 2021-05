Przyjaciele: Spotkanie po latach - premiera programu specjalnego jednak w Polsce. Znamy szczegóły

fot. materiały prasowe

Gdy na bazie informacji od HBO Polska poinformowaliśmy Was o braku szans na polską premierę Friends: The Reunion. Wówczas dostaliśmy sygnał, że ta produkcja została stworzona ekskluzywnie dla HBO Max na rynku amerykańskim. HBO jednak wywalczyło globalną licencję i trafi do Europy.

Premiera Friends: The Reunion w HBO GO odbędzie się 27 maja 2021 roku, czyli w tym samym dniu co w USA. Będzie on dostępny pod tytułem Przyjaciele: Spotkanie po latach.

Przyjaciele: Spotkanie po latach - o czym program?

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry oraz David Schwimmer, czyli główna obsada serialu Przyjaciele spotyka się po latach w studiu, w którym kręcono kultową komedię. Nostalgicznie i sentymentalnie wspominają prace nad produkcją, zdradzają ciekawostki oraz świetnie się bawią, dając fanom wiele rozrywki.

Friends: The Reunion - zwiastun

Wśród gości, którzy pojawią się w programie są: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon i Malala Yousafzai.