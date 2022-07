Przyjaciele - współtwórzyni serialu żałuje, że nie było w nim więcej różnorodności

fot. materiały prasowe

Przyjaciele są jednym z bardziej popularnych sitcomów w historii telewizji i uwielbiani są do dziś przez wielu widzów na całym świecie. Jest to jednak w wielu kwestiach produkt swoich czasów, który zadebiutował w 1994 roku i po latach za wiele rzeczy serial krytykowany był przez wrażliwsze na pewne kwestie społeczeństwo, w szczególności przez młodszych odbiorców.

Znowu jednak powrócił temat braku różnorodności w głównej obsadzie. Marta Kauffman, współtwórczyni i producentka wykonawcza Przyjaciół, ponownie zabrała głos na ten temat żałując, że 25 lat temu nie miała tej wiedzy, którą ma teraz.

W ciągu ostatnich 20 lat wiele się nauczyłam. Przyznanie się i zaakceptowanie winy nie jest łatwe. To bolesne patrzeć na siebie w lustrze. Wstydzę się, że nie byłam mądrzejsza 25 lat temu. Po tym, co stało się z George'em Floydem, zaczęłam zmagać się z tym, że wkupiłam się w systemowy rasizm w sposób, którego nigdy nie byłam świadoma. To był tak naprawdę ten moment, kiedy zaczęłam badać sposoby, w jakie w tym uczestniczyłam. Wiedziałam, że muszę się poprawić.

Kauffman przekazała 4 mln dolarów swojej byłej uczelni, Brandeis University, na ustanowienie profesury na wydziale Studiów Afrykańskich i Afroamerykańskich. Składając zobowiązanie Kauffman powiedziała:

Zajęło mi dużo czasu, aby zacząć rozumieć, jak zinternalizowałem systemowy rasizm. Bardzo ciężko pracowałam, by stać się sojuszniczką, antyrasistką. I wydawało mi się, że jest to sposób, w jaki mogę uczestniczyć w dyskusji z perspektywy białej kobiety.

fot. NBC

Serial zadebiutował w 1994 i emitowany był do 2004 roku. Wśród głównych postaci jest szóstka tytułowych przyjaciół mieszkających w Nowym Jorku.