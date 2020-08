PS5 może pozwolić na dzielenie się fragmentami gier z innymi graczami

SIE

Po sieci krąży patent, który może zapowiadać ciekawą funkcję nadchodzącej konsoli PlayStation 5. Sprzęt Sony może umożliwić graczom zapisywanie grywalnych fragmentów rozgrywki z wybranych produkcji, a następnie dzielenie się nimi z innymi użytkownikami PS5. Mogłoby być to ciekawą alternatywą dla coraz rzadszych wersji demonstracyjnych – możliwe byłoby tworzenie własnych „dem” i udostępnianie ich bliskim.

Jak zwykle w takich sytuacjach bywa, sama obecność patentu w sieci nie musi oznaczać, że tego typu funkcja rzeczywiście pojawi się w PS5. Może okazać się, że był to jedynie pomysł na wczesnym etapie produkcji i ostatecznie trafił on do kosza. Trzeba jednak przyznać, że byłoby to ciekawym rozwiązaniem, które idealnie pasowałoby do nowego przycisku „Create”, który zastąpi „Share” z PlayStation 4.

Jedno jest pewne – jeśli PS5 rzeczywiście zaoferuje taką funkcję, to powinniśmy o tym usłyszeć już niedługo. Nieoficjalne informacje i przecieki wskazują na to, że jeszcze w sierpniu możemy spodziewać się startu przedsprzedaży, a to byłoby idealną okazją do ujawnienia kolejnych szczegółów na temat konsoli.