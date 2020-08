Serial Cleaner jako… serial? Draw Distance i Sony Pictures Television nawiązują współpracę

Draw Distance

Serial Cleaner to polska produkcja od studia Draw Distance (wcześniej iFun4All), w której główny bohater zajmuje się sprzątaniem miejsc zbrodni. Tytuł ten przypadł do gustu nie tylko graczom i recenzentom, ale też i wpadł w oko wytwórniom telewizyjnym. W 2019 roku informowano o podpisaniu umowy z Legendary Television Productions (ostatecznie jednak nic z tego nie wynikło), a teraz zaś nawiązano współpracę z Sony Pictures Televisions Inc.

Wygląda na to, że teraz szanse na powstanie serialu są znacznie większe. Michał Mielcarek, prezes Draw Distance, informuje, że SPT planuje stworzenie animacji, co wiele ułatwia – szczególnie obecnie, w czasach pandemii COVID-19, która znacznie utrudniła czy wręcz uniemożliwiła pracę na planach filmowych.

W komunikacie poinformowano również, że wszelkie prawa do gry nadal zostają u twórców. To istotna wiadomość biorąc pod uwagę, że studio obecnie pracuje nad kontynuacją zatytułowaną Serial Cleaners, która w 2021 roku ma trafić na PC oraz konsole.