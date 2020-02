Ptaki Nocy - twórczyni komiksu ma uwagę do filmu. Robbie wciąż myśli o Gotham City Sirens

Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) cieszą się uznaniem wśród krytyków i w tym momencie mogą pochwalić się wynikiem 81% pozytywnych recenzji w Rotten Tomatoes. Gorzej wygląda sprawa jeśli chodzi o wpływy w Box Office, ale być może tutaj także uda się odnieść pożądane rezultaty. Fani też przychylnie wypowiadają się o produkcji, choć jedną krytyczną uwagę skierowała nawet Gail Simone, twórczyni oryginalnego komiksu o Ptakach Nocy.

Autorka komiksu podkreśliła, że film bardzo jej się podobał i jest zadowolona z finalnego efektu, ale nie mogła nie odnieść się do jednego wątku w filmie, a właściwie do przedstawienia charakterystyki Cassandry Cain. W swoim długim wątku na Twitterze relacjonuje swoje wrażenia na temat filmu, do którego podchodziła bardzo podekscytowana, ponieważ chciała zobaczyć ekranową interpretację swoich bohaterek. Choć finalnie ze wszystkiego była zadowolona, to właśnie przedstawienie Cassandry musiała skomentować w nieco bardziej negatywnym tonie.

W gruncie rzeczy Cassandra Cain jest nową postacią. Lubię ją, fajnie jest ją oglądać na ekranie, aktorka jest urocza (Ella Jay Basco) i świetna w tej roli. Ale nie jest podobna do Cass. Nie myślę, że to błąd, ale bardziej niewykorzystana szansa.

Simone - trzeba to jednak podkreślić - bardzo pozytywnie wypowiada się o filmie i zapowiada, że zobaczy go jeszcze nie raz. Porównuje seans do Johna Wicka lub Kucyków Ponny. Przy okazji premiery produkcji, pojawiła się też krótka rozmowa z Margot Robbie, która zapowiedziała, że wciąż chciałaby stworzyć film Gotham City Sirens, bo chciałaby zobaczyć dynamikę pomiędzy Harley Quinn, a Pioson Ivy, ale nie ma pojęcia, co planuje w kontekście tego projektu Warner Bros. W styczniu 2018 roku pojawiły się doniesienia, że studio odkłada projekt na półkę. Biorąc pod uwagę wyniki finansowe Ptaków Nocy, być może będzie trudno o stworzenie tego filmu w najbliższej przyszłości.