Puchatek: Krew i miód 2 – nowe plakaty. Kubuś z płonącą piłą i kreatywny slogan na polskiej wersji plakatu

fot. materiały prasowe

Reklama

Niedawno dowiedzieliśmy się, że Puchatek: Krew i miód 2 będzie należał do The Twisted Childhood Universe, którego zwieńczeniem będzie film Poohniverse: Monsters Assemble, wzorowany na Avengersach. Zanim jednak doczekamy się kinowej premiery filmu w 2025 roku, w najbliższych miesiącach obejrzymy produkcje poświęcone Bambi, Piotrusiowi Panowi, Pinokio, czy wspominanej drugiej części przygód morderczego Kubusia i innych mieszkańców Stumilowego lasu. Puchatek: Krew i miód 2 zadebiutuje w limitowanej dystrybucji już w przyszłym tygodniu i z tej okazji pojawił się nowy plakat promujący film.

Puchatek: Krew i miód 2 - plakaty

Na oficjalnym plakacie możemy zobaczyć tytułowego bohatera z płonącą piłą. Puchatek jest gotowy do kolejnej krwawej rzezi, tym razem licząc, że nawet Krzyś nie wyjdzie z tego starcia cało. Jeszcze lepsze wrażenie robi polska wersja plakatu, która stawia na czerwone tło oraz płonące żarem nienawiści oczy Puchatka. Najlepszy jest jednak slogan umieszczony nad tytułem filmu, który brzmi „Stary niedźwiedź pragnie krwi”, co jest oczywistym nawiązaniem do popularnej piosenki dla dzieci „Stary niedźwiedź mocno śpi”.

Puchatek: Krew i miód 2

Puchatek: krew i miód 2 – fabuła, obsada, data premiery

Głęboko w Stumilowym lesie narasta gniew, gdy życie Kubusia Puchatka, Prosiaczka, Sowy i Tygryska zostaje zagrożone po tym, jak Krzyś ujawnił światu ich istnienie. Nie chcąc dłużej pozostać w ukryciu, postanawiają przenieść swoją krwawą walkę do miasta Ashdown, gdzie żyje ich stary przyjaciel. Po dotarciu na miejsce pozostawiają po sobie jedynie śmierć i chaosu. Kubuś i jego dzicy kompani pokażą wszystkim, że są bardziej zabójczy, silniejsi i mądrzejsi, niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić, i raz na zawsze zemszczą się na Krzysiu.

W obsadzie są Scott Chambers, Ryan Oliva, Tallulah Evans, Lewis Santer, Marcus Massey, Simon Callow, Alec Newman oraz Teresa Banham.

Puchatek: krew i miód 2 - premiera w Polsce została wyznaczona na 31 maja.