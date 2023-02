Kubuś Puchatek i Prosiaczek będą zabijać na ekranach polskich kin. Data premiery i tytuł

fot. materiały prasowe

Winnie The Pooh: Blood & Honey to horror, w którym Kubuś Puchatek i Prosiaczek są krwiożerczymi mordercami. Film znalazł polskiego dystrybutora, który wprowadzi go na ekrany kin już 31 marca 2023 roku. Będzie on dostępny pod tytułem Puchatek: Krew i miód.

Puchatek: Krew i miód - zwiastun

Puchatek: Krew i miód - opis fabuły

Piękne czasy przyjaźni i przygód to już przeszłość. Krzyś dorósł i opuścił Stumilowy Las oraz swoich wiernych kompanów Kubusia i Prosiaczka, by rozpocząć dorosłe życie. Samotni i zgorzkniali Kubuś i Prosiaczek pogrążają się w smutku i pielęgnują w sobie gniew, który zmienia ich w dzikie bestie. Ich przysmakiem już nie jest miód, ale ludzka krew. A po nocach śnią o okrutnej zemście na dawnym przyjacielu. Tymczasem niczego niepodejrzewający Krzyś powraca, by przedstawić im swoją ukochaną. Nie wie, że nie wchodzi się dwa razy do tego samego lasu. [opis według dystrybutora Monolith Films

W obsadzie są Nikolai Leon, Maria Taylor, Natasha Rose Mills oraz Craig David Dowsett. Przypomnijmy, że już ogłoszono powstanie kontynuacji.