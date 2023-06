Putin - zwiastun koncepcyjny filmu Patryka Vegi. Reżyser ma nowe imię i przekracza granice absurdu

fot. zrzut ekranu

Prestiżowy portal The Hollywood Reporter opublikował zwiastun koncepcyjny filmu Putin, który jest anglojęzycznym debiutem słynnego Patryka Vegi. Sęk jednak w tym, że reżyser o takim imieniu i nazwisku przestał istnieć. Według amerykańskiego portalu teraz chce być on znany pod artystycznym imieniem Besaleel.

Putin - zwiastun koncepcyjny

Według reżysera ma być to thriller polityczny, który naszkicuje psychologiczny portret Putina. Jak czytamy w THR, chce on pokazać powiązanie prezydenta Rosji z przestępczością zorganizowaną, gdy był burmistrzem Petersburga i jego podejście do polityki wewnętrznej i zewnętrznej.

Besaleel mówi tak: to artystyczny protest przeciwko wojnie rosyjskiego dyktatora w Ukrainie.

- Amerykanie i mieszkańcy Europy Zachodniej nie są w stanie zrozumieć Putina. Ja jestem osobą napiętnowaną przez komunizm, bo dorastałem w komunistycznej Polsce. Jednocześnie ukształtowała mnie audiowizualna kultura Hollywood. Z tego powodu jestem zdolny do przeniesienia zawiłości kultury Wschodu na język Zachodu - powiedział reżyser w oświadczeniu dla THR.

Czytamy w raporcie amerykańskich dziennikarzy, że reżyser chce połączyć postacie z prawdziwego świata z ikonicznymi osobami ze sztuki rosyjskiej i Zachodniej. Inspiracje są takie: na czele ze średniowiecznym rosyjskim malarzem Andrejem Rublewem i włoskim mistrzem Caravaggio.

- Chcę, by postacie świętych i demonów w moim filmie perfekcyjnie mieszały się ze światem ulic Petersburga pełnych zaniedbanych ludzi z cierpiącymi rosyjskimi duszami.

Casting trwa i filmowiec chce obsadzić w roli Putina aktora z USA lub międzynarodową gwiazdę. Budżet to 12 mln dolarów. Zdjęcia odbędą się w Polsce, na Litwie i Malcie.

