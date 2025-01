Justin Baldoni napisał list do Disneya i Kevina Feige. Żąda zachowania dokumentów z Deadpool & Wolverine

Fot. Marvel

Justin Baldoni w liście z 7 stycznia 2025 roku, wysłanym do Boba Igera i Kevina Feige, zażądał od Disneya „zachowania dowodów” związanych z filmem Deadpool & Wolverine, które mogą okazać się ważne w prawnym konflikcie jego i Blake Lively.

Justin Baldoni żąda zachowania dokumentów z Deadpool & Wolverine

W szczególności chodzi o postać Nicepoola, który rzekomo miał być parodią Baldoniego. Artysta domaga się, by Disney zachował wszelkie dokumenty, związane z tworzeniem bohatera. A szczególnie te, które byłyby dowodem, że celem twórców było wyśmianie Baldoniego.

Co więcej, wśród żądań gwiazdora znalazła się również prośba o „wszelkie dokumenty i komunikaty, dotyczące skarg związanych z molestowaniem seksualnym i innymi nadużyciami, składanymi przez jakąkolwiek osobę przeciwko Ryanowi Reynoldsowi”. Co jest o tyle ciekawe, że do tej pory nie padły żadne publiczne zarzuty w tym charakterze pod adresem gwiazdy Deadpoola.

O co chodzi w sporze Justina Baldoniego i Blake Lively?

Przypominamy, że Justin Baldoni wyreżyserował i wystąpił w It Ends With Us. Blake Lively była producentką filmu i jego ekranową partnerką. Jakiś czas po premierze aktorka złożyła przeciwko niemu i jego firmie produkcyjnej Wayfarer Studios pozew o molestowanie seksualne i stworzenie toksycznego miejsca pracy. W odpowiedzi Baldoni wniósł pozew przeciwko Lively i The New York Times za wprowadzanie w dezinformację i manipulowanie jego wiadomościami tak, by wprowadzić odbiorców w błąd.