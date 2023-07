Quentin Tarantino wsparł Oppenheimera i Barbie. Kinowy szał porwał reżysera

fot. zrzut ekranu/YouTube Jimmy Kimmel Live

W miniony weekend reżyser Quentin Tarantino został zauważony w kinie, kupując bilety na Barbie i Oppenheimera.

Na Twitterze pojawił się wpis: W Westwood, po obejrzeniu Oppenheimera , Quentin Tarantino przechodzi na drugą stronę ulicy i kupuje bilet na Barbie. Dołączono także zdjęcie filmowca stojącego przed kasą biletową.

Na tweeta odpowiedział The Video Archives Podcast, profil związany z podcastem prowadzonym przez Tarantino i Rogera Avery'ego, który potwierdził wyjście duetu na seanse.

Tak, nasi chłopcy byli wczoraj, robiąc razem to, co kochają najbardziej, oglądając filmy - czytamy we wpisie.

Barbenheimer - weekend otwarcia z udziałem Toma Cruise'a

Oprócz Tarantino, na Barbie i Oppenheimera wybrał się także Tom Cruise, który podzielił się zdjęciem z biletami.

To lato jest pełne niesamowitych filmów do obejrzenia w kinach. Gratulacje dla Harrisona Forda za 40 lat Indy'ego, jednej z najbardziej kultowych postaci w historii. Uwielbiam również podwójny seans, który nie może być bardziej wybuchowy, albo bardziej różowy, niż ten złożony z Oppenheimera i Barbie.

Cruise zapewniał, że zobaczy filmy w kinie w weekend podczas premiery:

Chcę zobaczyć zarówno Barbie, jak i Oppenheimera . Zobaczę je w weekend otwarcia. W piątek zobaczę się z Oppenheimerem, a w sobotę Barbie – powiedział The Sydney Morning Herald .